По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей

По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.

«По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочерённых Стремским», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году Стремский, находясь в Оренбургской области, неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых детей «развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них».

Следствие также установило, что его родственники, применяя насилие, заперли трёх несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени, ограничив их личную свободу.

Отмечается, что дело 65-летнего священника передано в Главное следственное управление СК.

Ранее стало известно, что Стремского обвинили по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних.

Суд отправил его под арест. Также были арестованы его дочь и зять. Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей темой.