Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

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Настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, арестованного в Оренбурге по подозрению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетнего, освободили от обязанностей опекуна восьми детей.
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобразования Оренбургской области.

«Николай Стремский освобождён от обязанностей опекуна в отношении всех восьми несовершеннолетних. Все дети помещены в государственные учреждения Оренбургской области и находятся на полном государственном обеспечении», — указали в ведомстве.

В региональном министерстве добавили, что у них достаточно специалистов, чтобы оказать любую необходимую помощь несовершеннолетним.

Ранее стало известно, что Стремского обвинили по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних. 

Суд отправил его под арест. Также были арестованы его дочь и зять. Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить действия органов опеки в работе с семьёй священнослужителя.

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