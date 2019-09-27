Кузнецова просит проверить опеку по делу оренбургского священника

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить действия органов опеки в работе с семьёй настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, который обвиняется в изнасиловании.

«Мы как только узнали об истории, сразу связались с регионом, мы обратились в прокуратуру за проверкой деятельности и действий органов опеки и попечительства в этом направлении», — приводит РИА Новости слова Кузнецовой.

Она отметила, что пока нет результатов расследования.

По информации аппарата детского омбудсмена, под опекой священника с 1994 года находились 40 детей, на момент задержания были изъяты девять детей.

Ранее стало известно, что настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского обвинили по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних.

Суд отправил его под арест. Также были арестованы его дочь и зять. Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей.