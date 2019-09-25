«Приемлемое решение при угрозе жизни»: в Минюсте предложили наделить приставов правом взламывать дверь

Судебным приставам могут разрешить взламывать квартиру для проверки законности установки газового оборудования или перепланировки, если хозяин помещения отказывается впустить проверяющих добровольно или не идёт на контакт. Соответствующие поправки к закону предложили в Минюсте РФ. Вдобавок новая инициатива строго регулирует порядок доступа госслужащих в жилые помещения. В Общественной палате поддержали предложение, отметив, что нерегулируемые действия жильцов могут нести опасность для других граждан. При этом в Совфеде указали на необходимость соблюдения интересов собственников жилья.

В Министерстве юстиции предложили разрешить судебным приставам взламывать дверь для проверки правомерности перепланировки или установки газового оборудования, но только если иным способом попасть в квартиру невозможно. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предложенные поправки должны быть закреплены в законе «Об исполнительном производстве». Новая законодательная инициатива подготовлена в связи с поручением правительства и направлена «на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, своевременное выявление и устранение неисправности газового оборудования, а также недопущение ухудшения технического состояния, разрушения многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольного переустройства или перепланировки».

Согласно тексту документа, владелец квартиры обязан обеспечить судебным приставам беспрепятственный доступ. Если же этого не происходит, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, а также «устанавливает должнику новый срок для предоставления доступа и предупреждает его, что по истечении указанного срока доступ ‎в помещение будет производиться без дополнительного извещения должника».

Если и после этого представителям власти не удастся попасть в помещение, то, по предложению Минюста, они получают право на взлом.

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», — отмечается в тексте документа.

При этом вся процедура должна происходить в присутствии понятых и с составлением соответствующего акта о предоставлении доступа в помещение. Вместе с тем госслужащие будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в квартиру посторонних.

На данный момент законопроект находится на этапе общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

Как пояснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, представленные нововведения не противоречат Конституции.

«Главное, чтобы при ограничении прав была чётко прописана и неукоснительно соблюдалась процедура, позволяющая максимально учесть интересы граждан», — цитирует сенатора РИА Новости.

Безопасность жильцов

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов в беседе с RT пояснил, что предложение Минюста обусловлено тем, что жители многоквартирных домов не всегда осознают свою ответственность при проведении перепланировки или установки газового оборудования.

«Когда люди делают перепланировки, никаким образом их не оформляют, эти перепланировки входят в противоречие с инженерными правилами, угрожают безопасности не только людей, проживающих в этой квартире, но и всему дому», — пояснил он.

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости

По его словам, доступ к газовым установкам в квартирах «крайне затруднён» и правовых основ для осуществления проверки без согласия владельца жилья нет. Отсутствие же должного надзора в этой сфере может быть опасно.

«Это приводит и к взрывам бытового газа в домах вследствие неправильного подключения, и к проблемам для жителей многоквартирного дома», — отметил Кирьянов.

Таким образом Общественная палата приветствует предложение Минюста, считая, что необходимо прописать законный порядок осмотра помещений для избежания угрозы взрыва или утечки газа. При этом причиной для взлома может быть то, что законным представителям физически не удалось или найти собственника, или он отказывается предоставить доступ.

«Если не удаётся найти взаимопонимание и рабочий контакт с собственником такого помещения, то у органов власти должна быть законно закреплённая возможность и процедура проникновения в жилое помещение», — заключил первый заместитель председателя комиссии ОП по общественному контролю.

Юридический аспект

Взлом помещения юридически обоснован, если существует угроза жизни людей, полагает юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

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«Такие решения приемлемы в случае угроз жизни и здоровью, когда идёт, например, открытая утечка газа, взрывоопасная ситуация, угроза терроризма. По решению суда, которое имеет силу закона, приставы могут совершать подобные действия. В суде прописаны причины и мотивы», — отметил эксперт.

По его оценке, суды всё же с осторожностью принимают решения о взломе жилища.

При этом не стоит думать, что собственники жилья окажутся совсем не защищены. Если проникновение на территорию частной собственности окажется необоснованным, то можно будет добиться возмещения ущерба.

«Если выяснится, что незаконная перепланировка в судебном решении указана, но по факту её не окажется, государству придётся возмещать все убытки собственнику. Тем не менее, если не принимать такие инициативы, возникнут сложные ситуации», — заключил юрист.