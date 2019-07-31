В Тюменской области завели дело по факту гибели мужчины и ребёнка при взрыве газа
- РИА Новости
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«В ходе следствия установлено, что 31 июля 2019 года в 04:20 в доме по Набережной улице посёлка Боровского Тюменского района произошёл хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар», — рассказали в ведомстве.
Расследование взял под личный контроль глава управления Александр Кубляков.
Ранее сообщалось, что в ликвидации возгорания участвовали 56 спасателей и 22 единицы техники.
В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.