В Тюменской области завели дело по факту гибели мужчины и ребёнка при взрыве газа

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В Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины и его десятилетней внучки при взрыве газа, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Тюменской области завели дело по факту гибели мужчины и ребёнка при взрыве газа
  • РИА Новости

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«В ходе следствия установлено, что 31 июля 2019 года в 04:20 в доме по Набережной улице посёлка Боровского Тюменского района произошёл хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар», — рассказали в ведомстве.

Расследование взял под личный контроль глава управления Александр Кубляков.

Ранее сообщалось, что в ликвидации возгорания участвовали 56 спасателей и 22 единицы техники.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.

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