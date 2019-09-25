В Госдуме прокомментировали предложение наделить приставов правом взламывать двери в квартирах

Член комитета Госдумы по жилищной политике Илья Осипов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал предложение наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов, когда нужно проникнуть в помещение для проверки законности перепланировки или установки газового оборудования.

«С одной стороны, нужно защитить человека от произвола и сохранить право человека на неприкосновенность жилища. С другой стороны, это право может быть нарушено по нашей Конституции в случае, если возникает угроза жизни и здоровью других граждан», — сказал депутат.

По его словам, важно, чтобы было решение суда.

Как отметил Осипов, если есть судебное решение, что неприкосновенность жилища будет нарушена, значит, имеются достаточные основания полагать, что есть обстоятельства, которые могут повлечь угрозу.

Согласно поправкам к закону «Об исполнительном производстве», если владелец квартиры добровольно не предоставит возможность посетить помещение, то через десять дней приставы могут осуществить принудительный доступ.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.