Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери в квартирах

Короткая ссылка
Судебных приставов в России предлагают наделить правом выламывать двери квартир и домов.
Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери в квартирах
  • © Михаил Мордасов/РИА Новости

Об этом говорится в поправках к закону «Об исполнительном производстве», которые опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что данным правом могут быть наделены приставы, которые занимаются проверкой правомерности перепланировки и (или) установки газового оборудования.

Согласно поправкам, если владелец квартиры добровольно не предоставит возможность посетить помещение, то через десять дней приставы могут осуществить принудительный доступ.

При взломе они будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.

Пристав также может привлечь специализированную организацию.

В конце мая телеканал «360» информировал, что в Московской области отчитались о проверках газового оборудования в многоквартирных домах с начала 2019 года. Работы были проведены в 8,5 тыс. домах.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить