Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери в квартирах

Судебных приставов в России предлагают наделить правом выламывать двери квартир и домов.

Об этом говорится в поправках к закону «Об исполнительном производстве», которые опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что данным правом могут быть наделены приставы, которые занимаются проверкой правомерности перепланировки и (или) установки газового оборудования.

Согласно поправкам, если владелец квартиры добровольно не предоставит возможность посетить помещение, то через десять дней приставы могут осуществить принудительный доступ.

При взломе они будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.

Пристав также может привлечь специализированную организацию.

В конце мая телеканал «360» информировал, что в Московской области отчитались о проверках газового оборудования в многоквартирных домах с начала 2019 года. Работы были проведены в 8,5 тыс. домах.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.