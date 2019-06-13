Фигурантов дела о взрыве газа в доме в Волгограде могут посадить на восемь лет

В Волгограде гособвинение требует дать по восемь лет фигурантам дела о взрыве газа в жилом доме.

Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru.

В результате аварии десять человек пострадали и четверо погибли.

Отмечается, что причиной взрыва стала попытка несанкционированного подключения водопровода к торговому павильону, в результате которой повредили газовую трубу.

26 мая СК предъявил обвинение фигурантам дела о взрыве газа в жилом доме в Волгограде.

В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.