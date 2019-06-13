Фигурантов дела о взрыве газа в доме в Волгограде могут посадить на восемь лет
- РИА Новости
Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru.
В результате аварии десять человек пострадали и четверо погибли.
Отмечается, что причиной взрыва стала попытка несанкционированного подключения водопровода к торговому павильону, в результате которой повредили газовую трубу.
26 мая СК предъявил обвинение фигурантам дела о взрыве газа в жилом доме в Волгограде.
В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.