Эксперт оценил предложение наделить приставов правом взламывать двери в квартирах

Короткая ссылка
Адвокат Московской коллегии адвокатов полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
Эксперт оценил предложение наделить приставов правом взламывать двери в квартирах
  • © Геннадий Аносов
  • РИА Новости

«В Конституции написано о неприкосновенности жилища. Туда правоохранительные органы могут войти только в связи с федеральными законами. Здесь возникает вопрос: судебные приставы — правоохранительные органы? Ответ: «Нет», — заявил эксперт.

Как отметил Черноусов, расширенные права МВД и ФСБ связаны с тем, что они предупреждают и пресекают преступления, а судебным приставам, как и раньше, следует вызывать полицию, если их не пускают в дом при наличии решения суда.

Ранее сообщалось, что данным правом могут быть наделены приставы, которые занимаются проверкой правомерности перепланировки и (или) установки газового оборудования.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить