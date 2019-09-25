Эксперт оценил предложение наделить приставов правом взламывать двери в квартирах

Адвокат Московской коллегии адвокатов полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

«В Конституции написано о неприкосновенности жилища. Туда правоохранительные органы могут войти только в связи с федеральными законами. Здесь возникает вопрос: судебные приставы — правоохранительные органы? Ответ: «Нет», — заявил эксперт.

Как отметил Черноусов, расширенные права МВД и ФСБ связаны с тем, что они предупреждают и пресекают преступления, а судебным приставам, как и раньше, следует вызывать полицию, если их не пускают в дом при наличии решения суда.

Ранее сообщалось, что данным правом могут быть наделены приставы, которые занимаются проверкой правомерности перепланировки и (или) установки газового оборудования.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.