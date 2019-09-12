«Технологии привлекают избирателей»: эксперт рабочей группы эксперимента по электронному голосованию о выборах в Москве

В России подведены итоги выборов, которые прошли по всей стране 8 сентября. В Москве впервые опробовали электронное голосование. Среди членов технической рабочей группы эксперимента — сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. В интервью RT он рассказал о преимуществах и потенциале электронного голосования в России.

Впервые в России система удалённого электронного голосования была применена в ходе выборов в Московскую городскую думу, прошедших 8 сентября. Эксперимент проводился в трёх округах столицы, где избиратели могли отдать голос удалённо — со своих электронных устройств. Для этого горожане должны были заранее зарегистрироваться на портале мэрии Москвы и лично подтвердить своё намерение в МФЦ.

Система вызвала одобрение международных наблюдателей. Так, специалист по геополитике из Франции Пьер-Эммануэль Томанн назвал Россию лабораторией цифровой демократии и подчеркнул, что «во всём мире идёт неизбежный поворот к цифровым процессам».

Один из разработчиков эксперимента — сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Он же — один из хранителей ключа от шифра, с помощью которого подводятся итоги при такой форме волеизъявления. Мельконьянц присутствовал на процедуре соединения семи ключей шифра для входа в систему, показывающую результаты электронного голосования.

— Григорий, расскажите, что представляет собой движение «Голос»?

— Мы экспертная организация по наблюдению за выборами. Лично я член научно-экспертного совета при ЦИК. «Голос» на этих выборах работал в 39 регионах. Мы направляли наблюдателей на избирательные участки. В частности, в Москве активно работали на участках, взаимодействовали с общественным штабом по наблюдению за выборами, который возглавлял главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. До финального этапа выборов мы всё лето работали над электронным голосованием в столице. «Голос» входил в техническую рабочую группу, которая занималась консалтингом разработчиков этой системы.

— В Москве в этом году прошли сразу два эксперимента: электронное голосование и цифровые избирательные участки.

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— Да. Были созданы цифровые избирательные участки, на которых могли проголосовать иногородние избиратели, не москвичи, по довыборам депутатов Госдумы и губернаторов в регионах. Избиратели должны были заранее подать заявление и явиться в день голосования на избирательный участок. Там стояли электронные дисплеи. Член избирательной комиссии выдавал человеку штрих-код. Избиратель прикладывал его к экрану, и на нём появлялся его региональный бюллетень. Данные отправлялись непосредственно туда, где он является избирателем.

— Удобно, но всё же требует личного присутствия. Но москвичи могли проголосовать и без появления на участке, сидя на даче.

— Да, дистанционное электронное голосование позволяет голосовать удалённо, не приходя на избирательный участок. Необходимо было только заранее зарегистрироваться через портал, в данном случае mos.ru. В день голосования горожанам нужно было просто зайти в личный кабинет, получить электронный бюллетень, проголосовать — и эти результаты автоматически сохранялись в базе данных. То есть это возможность буквально из любой точки планеты, где есть интернет, участвовать в выборах. Более того, дистанционно можно было даже подавать заявление на участие в этих выборах.

— Какое количество избирателей приняло участие в электронном голосовании?

— Зарегистрировались около 11 тыс., а приняли участие в итоге около 10 тыс. избирателей. На самом деле это беспрецедентно. Потому что электронное голосование — в мире крайне редкий сервис.

— Даже там, где есть электронные правительства?

— Многие страны, к сожалению, не могут потянуть такие инновации финансово и технологически. Передовая страна в этом отношении — Эстония. Но там у людей есть электронные паспорта, что облегчает решение этой задачи.

— Как электронное голосование учитывает тайну волеизъявления?

— Любая электронная система — это всегда компромисс между тайной голосования и прозрачностью. С одной стороны, избиратель должен быть уверен, что никто не узнает, как он проголосовал, потому что это базовый принцип избирательного права. С другой стороны, должна быть прозрачность, чтобы и избиратели могли убедиться, что всё учтено правильно. И этот баланс между тайной и проверяемостью пока не найден нигде в мире. Поэтому я рад, что в России запущена дискуссия о том, как должно выглядеть электронное голосование.

— А сам избиратель может убедиться, что его голос учтён верно?

— Есть спор относительно того, нужно ли избирателю предоставлять такую возможность. Пока разработчики отказались от того, чтобы после голосования у гражданина была возможность получить в зашифрованном виде обратно его голос уже в анонимном виде, как код, который можно проверить с помощью специального сервиса. Есть опасение, что кого-то могут принуждать отчитываться о том, как он проголосовал, и требовать от него, например, этот код.

— В чём может быть уязвимость этих технологий?

— Например, если говорить об электронных участках с дистанционным голосованием, то они физически подключены к интернету, и есть определённые риски, связанные с хакерскими атаками. Но мы видим, что в этот раз никаких видимых вмешательств не произошло. Кроме того, основная проблема при удалённом голосовании — убедиться, что именно тот избиратель зашёл в кабинет, а не кто-то другой.

Григорий Мельконьянц — сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»

У нас в России со следующего года начнётся эксперимент по выдаче электронных паспортов. Избиратель, возможно, сможет авторизовываться по своему электронному паспорту. Это будет некий цифровой ключ, который позволяет идентифицировать человека. В перспективе, возможно, будут какие-то биометрические способы проверки. Сейчас Ростелеком в России тестирует систему, которая позволяет, например, получать банковские услуги по своим биометрическим данным, когда записывают твои голос и лицо.

— Перед голосованием проходили публичные тесты. Позволили ли они улучшить систему?

— Венедиктов бросил вызов, сказал, что выплатит гонорар тому, кто вскроет шифр. Уязвимость ключа шифрования, позволявшую заранее узнать результаты, выявил криптограф из Франции Пьеррик Годри. В итоге разработчики улучшили код шифрования — его увеличили с 256 бит до 1024 бит. Никто в мире за ограниченное время пока не взломал такой шифр.

— Международные наблюдатели высоко оценили квалификацию людей, работавших на электронных участках. Сложно ли будет подготовить кадры, если эта технология будет применяться повсеместно?

— Людей нужно обучать. Я полагаю, что в будущем необходимо даже формировать корпус электронных наблюдателей. Это должна быть новая генерация таких специалистов. Кроме того, необходимо получить прозрачные инструменты, с помощью которых наблюдатели смогут следить за ходом электронного голосования.

— Как вы оцениваете потенциал электронного голосования в России?

— Сегодня в стране бум на такие избирательные технологии. После этих выборов перед властями будет стоять выбор, в какие технологии вкладывать бюджетные деньги. Центризбирком сейчас очень внимательно смотрит на все эти технологии. Думаю, что будущее электронного голосования будет зависеть от результатов прошедшего в Москве эксперимента: сколько людей приняли участие, были ли какие-то проблемы, выявлены ли какие-то уязвимости. Не исключено, что на федеральных выборах 2021-го года в Госдуму, или на выборах президента в 24-м году, мы увидим элементы этой системы уже в действии.

— А со стороны избирателей эти технологии будут набирать популярность?

— На мой взгляд, все эти технологии могут привлекать новых избирателей: молодёжь, тех, кто ездит на дачу, находится в отпуске, в командировке, и тех, кому просто лень ходить на свой избирательный участок. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей принимало участие в формировании органов власти, чтобы повышать легитимность выборов, значимость и ответственность самих людей за тех, кого они выбрали во власть.