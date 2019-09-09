Итоговая явка на выборы в Мосгордуму составила 21,77%
Явка избирателей на выборы депутатов Мосгордумы составила 21,77%. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает РИА Новости.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«Явку вы видите — 21,77%. Явка на 0,5% выше, чем на прошлые выборы», — сказал он.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, 8 сентября. Свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.
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