РКН заявил о попытках Facebook и Google повлиять на итоги выборов

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Google и Facebook намеренно пытались оказать влияние на итоги выборов в России 8 сентября. Об этом сообщает РИА Новости. 

По словам Жарова, год назад накануне выборов Роскомнадзор подробно обсуждал с Google и Facebook необходимость соблюдения законодательства России о запрете в «день тишины» политической рекламы.

Он добавил, что в день выборов поисковая выдача «Яндекса» и Google на одинаковые запросы, такие как «выборы 2019», «за кого мне голосовать», была «абсолютно разной».

«Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли 8 сентября», — заявил Жаров. 

Ранее компания Facebook в ответ на заявление Роскомнадзора о политической рекламе в «день тишины» и день выборов сообщила, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства стран несут рекламодатели, размещающие свой контент в соцсети.

В свою очередь, в Google заявили, что «поддерживают ответственную политическую рекламу и ожидают, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, в том числе законам о выборах».

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