Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися
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- РИА Новости
«Предлагается признать выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимся и действительными», — цитирует Горбунова ТАСС.
По его словам, в столичный парламент избрали 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, все победители набрали от 30% до 40% голосов.
Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. Свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.
Явка избирателей составила 21,77%.