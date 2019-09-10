Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися

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Мосгоризбирком признал выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися. Об этом сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.
Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Предлагается признать выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимся и действительными», — цитирует Горбунова ТАСС.

По его словам, в столичный парламент избрали 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, все победители набрали от 30% до 40% голосов.

Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. Свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.

Явка избирателей составила 21,77%. 

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