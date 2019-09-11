Столкновение с законом: в Хабаровске машиниста могут наказать за таран неправильно припаркованного автомобиля

В Хабаровске машиниста поезда детской железной дороги привлекли к административной ответственности за ДТП, сообщают местные СМИ. Состав задел иномарку, припаркованную слишком близко к путям. В результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения. Машинист утверждает, что из-за изгиба полотна слишком поздно заметил препятствие и не мог избежать столкновения. Сообщается, что теперь именно ему придётся компенсировать ущерб автовладельцу. Эксперты считают, что в инциденте должны были разбираться сотрудники Ространснадзора, а машинисту следует обратиться в суд.

5 сентября в Хабаровске произошло необычное ДТП. Поезд «Орлёнок» специализированной узкоколейной Дальневосточной детской железной дороги задел неаккуратно припаркованный возле путей внедорожник Toyota Land Cruiser.

Инцидент произошёл на Краснодарской улице в хабаровском районе Овощесовхоз. Иномарка была припаркована отчасти на тротуаре, но большая её часть находилась прямо на газоне, примыкающем к колее. Как отмечают местные жители, из-за дефицита парковочных мест в данном районе многие водители ставят автомобили неаккуратно.

В интервью местным СМИ машинист отметил, что из-за изгиба железнодорожных путей заметил автомобиль достаточно поздно. Увидев его, и предположив, что может произойти столкновение, он начал тормозить, но быстро остановить состав не успел.

В результате почти остановившийся поезд всё-таки протаранил внедорожник ступеньками двух вагонов, нанеся иномарке серьёзные технические повреждения. Сильной деформации подверглись и сами ступеньки.

«Применил торможение, но из-за веса состава и оставшегося расстояния не удалось предотвратить столкновение. Локомотив прошёл, а зацепили иномарку вагонами, подножками — они выступают. Да, машины тут часто так паркуют — на газонах, тротуарах», — цитирует машиниста детского поезда издание DVHAB.RU.

По его словам, масса каждого вагона составляет 12 тонн, а локомотив весит 20 тонн, поэтому быстро остановить состав невозможно.

В момент столкновения в составе, помимо машиниста, находились женщина с ребёнком, а также проводник. Никто из них не пострадал, но всем пришлось выйти из поезда вне станции.

Владелец автомобиля был удивлён фактом столкновения.

«Я думал, что они с 1 сентября уже не ездят. Ну даже если и так, то зачем курочить автомобиль? Разве непонятно было, что заденет?» — заявил прибывшим на место полицейским автомобилист.

Вызванные на место сотрудники полиции признали виновным в ДТП машиниста, которому, по данным журналистов, был выписан протокол за наезд на препятствие. Два протокола составили и на владельца внедорожника — он был привлечён к ответственности за парковку на тротуаре и создание помех железнодорожному транспорту.

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Теперь компенсировать ущерб хозяину внедорожника — более 200 тыс. рублей — должна Дальневосточная железная дорога, которая, как предположили местные журналисты, затем взыщет издержки с самого машиниста.

От общения со СМИ автовладелец, имя которого так и осталось неизвестным, воздержался. Номер автомобиля на фото и видео с места столкновения он заретушировал.

Решение полицейских о признании виновным машиниста возмутило пользователей сети, которые почти единогласно посчитали, что в случившемся виноват именно автовладелец.

Комментаторы с иронией отмечают, что благодаря такому решению у местных автомобилистов появился отличный способ утилизировать свой старый автомобиль — просто бросить его на путях, а затем получить компенсацию с железнодорожников.

Ряд пользователей предложили привлечь к уголовной ответственности хозяина машины и вменить ему ст. 267 УК РФ, которая подразумевает ответственность в том числе за «блокирование транспортных коммуникаций, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба».

Получить комментарий в пресс-службе ДВЖД RT не удалось. В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю RT не смогли прокомментировать инцидент, посоветовав обратиться в Управление на транспорте МВД России по ДФО. Там заверили, что инцидент у них не регистрировался, и посоветовали обращаться в ГИБДД. Региональная Госавтоинспекция была недоступна для комментариев.

Координатор сообщества «Синие ведёрки», автоэксперт Пётр Шкуматов считает, что в данном случае разбираться в ситуации должна была не ГИБДД, а сотрудники Ространснадзора, которые должны урегулировать происшествия на железной дороге.

«Я думаю, что ПДД не распространяются на данный случай, потому что поезд не является транспортным средством с точки зрения ПДД — это не трамвай. А значит, и привлекать к ответственности машиниста за наезд на препятствие полицейские просто права не имели. Составить протоколы на владельца внедорожника они могли, но принимать решение о виновности уже нет. Понятно, что телефонов Ространснадзора никто не знает и люди, скорее всего, просто позвонили в полицию, потому что так проще», — заявил он.

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Эксперт считает, что машинисту поезда нужно обязательно отстаивать свою невиновность и обжаловать постановление в суде.

Московский адвокат Марат Аманлиев также считает ошибочным привлечение машиниста к ответственности.

«Полицейские ошиблись. Во-первых, они материал в отношении машиниста поезда вообще не должны были рассматривать. Во-вторых, в его действиях отсутствует вина. Он ничего не нарушал. Если бы водитель припарковался на достаточном расстоянии от путей, вред бы не наступил. Более того, у машиниста, с его слов, не было возможности избежать наезда по техническим причинам, поэтому тут как минимум нужна техническая экспертиза», — заявил он RT.

Юрист добавил, что с точки зрения Административного кодекса машинист не виноват. «Если смотреть с точки зрения гражданского права, РЖД придётся заплатить как владельцу источника повышенной опасности. А машинисту сейчас нужно обязательно обращаться в суд и обжаловать постановление ГИБДД», — подытожил Аманлиев.

RT обратился в Ространснадзор с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ведомства посоветовали обратиться за комментарием в Дальневосточную железную дорогу.