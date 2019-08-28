«Понизить порог максимальной скорости»: в ГИБДД предложили ввести ограничения при перевозках несовершеннолетних

Детская смертность на дорогах за последние годы заметно сократилась, но тем не менее остаётся на достаточно высоком уровне. Во вторник члены правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Максима Акимова обсудили, как можно улучшить ситуацию. В частности, Акимов предложил привлекать к этому процессу популярных блогеров, например Ольгу Бузову. Кроме того, в ГИБДД призвали дополнительно ограничивать максимально разрешённую скорость для автомобилистов, перевозящих несовершеннолетних.

Во вторник в штаб-квартире ГИБДД России на западе Москвы прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главной темой стала проблема безопасности детей на дорогах. За последние годы смертность и травматизм среди несовершеннолетних значительно сократились, но до сих пор в ДТП ежегодно гибнут сотни и получают травмы тысячи детей.

В своём вступительном слове глава комиссии, вице-премьер Максим Акимов коснулся ряда грядущих нововведений для автомобилистов.

Так, с 2020 года на сайте госуслуг можно будет проследить всю историю владения конкретным автомобилем. Кроме того, автомобилисты в личном кабинете получат доступ к услугам коммерческих организаций, например, можно будет записаться на техосмотр или оформить полис ОСАГО.

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Кроме того, начиная со следующего года в Москве заработает мониторинг владения полисами ОСАГО. Камеры ГИБДД благодаря доступу к базе Российского союза автостраховщиков смогут автоматически проверять наличие у водителя полиса, после чего тем, у кого его нет, будет выписан штраф. Система должна была заработать ещё несколько лет назад, но с тех пор сроки введения подобного мониторинга постоянно сдвигались из-за нестыковок между РСА и правительством Москвы.

«Сейчас правительство Москвы передает данные с камер в МВД. Это всё сравнивается с данными Российского союза автостраховщиков. И у нас уже более 5,5 тыс. автовладельцев получили уведомления об отсутствии полисов. Но в следующем году, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально обозначать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полисом», — заявил Акимов.

Центральным событием заседания стал доклад главы Госавтоинспекции России Михаила Черникова, после которого члены комиссии заслушали представителей регионов, где ситуация с детской аварийностью на дорогах не только не улучшается, но и за последнее время стала хуже.

Черников начал с того, что за десять лет количество смертей на дорогах среди детей сократилось вдвое. Тем не менее за семь месяцев этого года погибли 304 несовершеннолетних, ещё почти 12 тыс. получили ранения. Он также отметил, что в 12 регионах ситуация с детской аварийностью по всем основным показателям ухудшилась в сравнении с прошлым годом.

Глава Госавтоинспекции посетовал, что в стране нет единого подхода по изучению основ безопасности дорожного движения в школах, каждая из которых сама решает, сколько времени уделить этому направлению. Некоторые образовательные учреждения уделяют этому 48 часов в год, а некоторые — всего два, что, по мнению главы ГИБДД, непозволительно мало.

Он отметил положительную роль отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД) в повышении детской безопасности на дорогах: в них дети участвуют в различных профильных мероприятиях, изучают ПДД, учатся оказывать первую помощь и управлять велосипедом.

Также положительное влияние, по мнению Черникова, оказывают и детско-юношеские автошколы, которых в стране насчитывается 169. В них 12 тыс. детей учатся правильно вести себя на дороге и безопасно управлять мото- и автотранспортом.

Черников выступил с рядом конкретных инициатив.

Одной из них стало предложение ограничить максимально допустимую скорость для водителей, которые перевозят в салоне несовершеннолетних. Ранее он уже озвучивал подобную идею, предлагая снизить максимально разрешённую такой категории автомобилистов скорость на 20 км/ч.

Это связано с тем, что, по данным ГИБДД, подавляющее большинство аварий, в которых страдают и погибают дети, происходят по вине водителей транспортных средств. При этом наказывать за несоблюдение этого режима ведомство не планирует.

Знак «Осторожно, дети!» на заднем стекле автомобиля

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Также глава ГИБДД предложил ввести в школах уроки автомобильного дела. Новый дополнительный курс может быть введён в рамках предмета «Технология».

Кроме того, Черников считает необходимым увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в рамках изучения ОБЖ и предмета «Окружающий мир». Чтобы качество преподавания этих дисциплин было на должном уровне, можно организовать специальные курсы и для учителей.

В свою очередь, Максим Акимов призвал искать новые способы работы с населением в сфере пропаганды безопасности на дорогах.

«Мир очень сильно изменился. Иногда у меня складывается впечатление, что мы ведём разговор таким, каким бы мы вели его 15 лет назад. Методические курсы, программы, учебники… У Бузовой 15 млн подписчиков! Мы должны, наверное, к человеку прийти… Наверное, если это лидер общественного мнения, то это ответственный, думающий и патриотичный человек», — сказал Акимов.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо активнее пропагандировать безопасное поведение на дорогах в соцсетях.

«У нас 95 млн пользователей социальных сетей. Сегодня это слово ни разу не прозвучало, мы там не присутствуем со своей повесткой, вообще не присутствуем. Есть специальные стратегии. Люди электропылесосы продают каким-то хитрым способом, влияя на потребительские предпочтения людей, а мы жизни спасаем, у нас более высокая работа. Но если нужно на это деньги потратить — давайте потратим», — заявил он, призвав создать рабочую группу, которая в течение двух месяцев сформирует свои предложения.