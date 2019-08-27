В состав комиссий по проверке школ в России могут войти сотрудники ГАИ

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В состав комиссий, проверяющих образовательные учреждения перед началом учебного года, могут войти сотрудники ГАИ. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России Сергея Хранцкевича.
В состав комиссий по проверке школ в России могут войти сотрудники ГАИ
  • РИА Новости

«Мы стремимся, чтобы все образовательные учреждения проверяли на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения, на наличие детских транспортных площадок», — заявил он.

По его словам, в настоящее время не во всех регионах есть необходимые пособия по БДД и специальные городки.

Как добавил Хранцкевич, инициирован вопрос о том, чтобы сотрудники ГАИ обязательно входили в состав таких комиссий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность.

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