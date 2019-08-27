В состав комиссий по проверке школ в России могут войти сотрудники ГАИ
- РИА Новости
«Мы стремимся, чтобы все образовательные учреждения проверяли на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения, на наличие детских транспортных площадок», — заявил он.
По его словам, в настоящее время не во всех регионах есть необходимые пособия по БДД и специальные городки.
Как добавил Хранцкевич, инициирован вопрос о том, чтобы сотрудники ГАИ обязательно входили в состав таких комиссий.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность.