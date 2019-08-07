В Подмосковье рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность

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В Московской области рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.
В Подмосковье рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность
  • РИА Новости

Более 60% учреждений уже проверены и допущены к началу учебного процесса. Работы продолжаются. Их планируется завершить к середине августа.

Сотрудники пожарного надзора регионального ГУ МЧС России проверяют, в частности, наличие первичных средств пожаротушения и планов эвакуации, состояние эвакуационных и аварийных выходов, исправность систем противопожарной защиты.

Специалисты уже обнаружили 1,5 тыс. нарушений, которые будут устранены до начала учебного года, после чего объекты проверят повторно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили административные дела по факту многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в детских лагерях.

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