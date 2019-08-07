В Курганской области завели административные дела по факту нарушений в детских лагерях

В Курганской области возбудили административные дела по факту многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в детских лагерях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Например, в пищеблоках пришкольных лагерей шадринских школ №8, 13, 15, гимназии №9, Нижнеполевской средней школы Шадринского района и в загородном лагере «Салют» обнаружены просроченные продукты.

В «Салюте» в корпусе для проживания детей и в столовой не работала пожарная сигнализация, а в автобусе Нижнеполевской школы нашли неисправные тахограф, громкоговоритель и огнетушитель.

В адрес руководства 15 организаций внесены представления с требованием устранить нарушения. Против 22 должностных лиц заведены дела об административных правонарушениях.

Уже привлечены к ответственности 16 работников. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Отдел образования Шадринска и Управление образования Шадринского района получили представления.

Также стало известно, что в Клепиковском районе Рязанской области прокуратура нашла нарушения в детском палаточном лагере «Вятич». Об этом информирует kp.ru. В частности, не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, требования пожарной безопасности.

Руководство «Вятича» получило представление об устранении нарушений и будет привлечено к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приостановили работу детского лагеря из-за нарушений.