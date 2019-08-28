История автомобиля будет доступна на портале госуслуг с 2020 года

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что полная история автомобиля станет доступна на портале госуслуг в 2020 году.

«В 2020 году мы планируем выпустить ещё несколько сервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем», — приводит ТАСС слова Акимова.

Он отметил, что «это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя».

Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.