История автомобиля будет доступна на портале госуслуг с 2020 года

Короткая ссылка
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что полная история автомобиля станет доступна на портале госуслуг в 2020 году.
История автомобиля будет доступна на портале госуслуг с 2020 года
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«В 2020 году мы планируем выпустить ещё несколько сервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем», — приводит ТАСС слова Акимова.

Он отметил, что «это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя».

Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить