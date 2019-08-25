«Совокупность нарушений»: суд отменил приговор за пьяную езду бывшему замминистра образования Нижегородской области

В Нижегородской области суд вернул водительские права бывшему замминистра образования региона Владимиру Шахназарову. Ранее он был лишён их после «пьяного» ДТП весной этого года согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Тогда же чиновник со скандалом расстался с должностью. Тем не менее Шахназаров смог доказать, что процедура освидетельствования проходила с существенными нарушениями. Не имеет претензий к бывшему чиновнику и Следственный комитет, который проверял информацию о том, что представившийся безработным Шахназаров пытался «договориться» с полицейскими. Эксперты отмечают, что правоохранители и медики нередко нарушают процедуру освидетельствования, но далеко не у всех есть возможность нанять дорого юриста, чтобы бороться за возврат документа в судах.

Городской суд Выксы вернул водительские права теперь уже бывшему замминистра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Владимиру Шахназарову, который был их лишён за езду в нетрезом виде. Суд посчитал, что при составлении протоколов и освидетельствования чиновника, который после скандала моментально уволился якобы по собственному желанию, были допущены существенные нарушения.

«Был пьянее вина»

Инцидент, стоивший Шахназарову должности, произошёл в воскресенье, 17 марта, 2019 года в небольшом городе Навашино. На своём личном Mercedes замминистра направлялся из Выксы в Нижний Новгород, но по дороге стал виновником мелкого ДТП, врезавшись в поворачивавший налево «Иж». Полицейским и очевидцам показалось, что Шахназаров был пьян.

«Ой, он был пьянее вина. Я не знаю, как он вообще ехал и раньше ни в кого не врезался. Он когда вышел из машины, его вело во все стороны. Говорил заплетающимся языком и всё время неприличное слово на букву «б» повторял. Хороший такой замминистра», — цитировали местные СМИ очевидицу происшествия Ольгу Миронову.

Более того, по данным YouTube-канала «Выкса.LIVE», ссылавшегося на очевидцев инцидента, чиновник якобы предлагал полицейским взятку, и этот факт мог быть ими зафиксирован.

На информацию о том, что чиновник мог предложить полицейским взятку, отреагировали в Следственном комитете, где, по сообщениям СМИ, начали доследственную проверку.

Факт опьянения был установлен в специализированном медучреждении, куда отвезли Шахназарова.

«17 марта около 13:00 на улице Трудовая города Навашина водитель, управляя автомашиной иностранного производства, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — отмечалось в сообщении областного главка полиции.

Само сообщение было опубликовано МВД лишь 25 марта. В областном правительстве об инциденте с замминистра, по словам коллег Шахназарова, ничего не знали целую неделю.

Дело в том, что при оформлении протокола водитель Mercedes заявил, что является безработным. А сразу после аварии, как сообщалось, ушёл на больничный.

«Ясновидец»

После того как скандал вышел в публичную плоскость, в областном правительстве с Владимиром Шахназаровым поспешили расстаться. Местные СМИ сообщали, что инцидент возмутил губернатора Глеба Никитина, который придаёт большое значение имиджу чиновников.

В итоге Шахназарова 25 марта настоятельно попросили написать заявление об отставке, и уже 26 марта он покинул должность. После чего, памятуя о том, что чиновник назвался безработным при оформлении бумаг, местные СМИ тут же окрестили его ясновидцем.

Сам замминистра лишь один раз прокомментировал скандал.

«Давайте дождёмся судебного разбирательства по данному ДТП, никаких уведомлений я пока не получал. Я службе государству отдал 20 лет, и мне очень неприятно, что вся эта история обрастает такой грязью. Вы единственные, кто за это время решился позвонить и узнать, как на самом деле всё было», — заявил он вскоре после увольнения в интервью изданию «Нижегородская правде».

Мировой суд рассмотрел дело Шахназарова 4 июля. Он отделался минимальным наказанием — был лишён прав на полтора года со штрафом в 30 тыс. рублей.

По совокупности нарушений

Однако экс-замминистра не согласился с таким решением и обжаловал его в городском суде Выксы. Судебные решения по данной категории административных дел отменяют нечасто, так как опьянение устанавливается приборами или медиками, и спорить с результатами освидетельствования сложно.

Происходит это чаще всего лишь в Верховном суде, до которого доходят наиболее настойчивые автомобилисты, которые считают, что были осуждены необоснованно.

На этой неделе стало известно, что Владимиру Шахназарову удалось добиться своего уже в первой вышестоящей инстанции.

Из сообщения городского суда Выксы следует, что решение мирового суда было отменено из-за ряда нарушений, допущенных при оформлении административного правонарушения и проведении процедуры медосвидетельстования.

Так, согласно закону полицейские должны были пригласить для оформления всех бумаг двух понятых или вести видеозапись. Сотрудники МВД выбрали второй вариант, но в суд представили лишь фрагменты записи.

На них процедура отстранения водителя от управления транспортным средством, проведение освидетельствования техническим средством измерения, направления его на медицинское освидетельствование зафиксирована не полностью, кроме того не указан источник происхождения фрагментов записи, о проведении которой Шахназаров не предупреждался.

«Оригинал записи мировому судье не предоставлен, ввиду его отсутствия в ГИБДД по Навашинскому району, — говорится в сообщении суда. — Указанное обстоятельство, свидетельствует о грубых нарушениях при проведении процедуры направления на медицинское освидетельствование».

Также горсуд посчитал, что акт медосвидетельствования водителя был составлен с нарушениями. В него, в частности, были внесены сведения не соответствующие действительности.

«Из показаний допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля врача, проводившей медицинское освидетельствование, следует, что акт медицинского освидетельствования был составлен не ею, а фельдшером имеющим маленький стаж работы. Пробы Шульте и Ромберга не выполнялись, однако сведения об их выполнении были внесены в акт медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечается, что водитель Mercedes на имеющемся фрагменте видеозаписи отрицал употребление алкоголя, «однако в акт медицинского освидетельствования были внесены сведения об употреблении им накануне спиртного», из чего суд сделал вывод, что в акт внесены сведения, не соответствующие действительности.

Еще одним нарушением при освидетельствовании стало несоблюдение интервала, который должен быть при взятии двух проб у водителя, говорится в сообщении. По закону, в случае положительного результата первого исследования следующее проводится через 15-20 минут, а в данном случае срок был превышен. Из-за этого акт медосвидетельствования был признан недопустимым доказательством.

«Совокупность перечисленных нарушений привела к отмене постановления... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, в отношении Владимира Георгиевича, производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление», — отметили в суде.

Как сообщили RT в областном управлении Следственного комитета, у СК также никаких претензий к Шахназарову нет.

«По итогам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Журналисты тогда утверждали, что имела место попытка дачи взятки, но после полного комплекса всех проверочных мероприятий эта информация не подтвердилась. Все участники инцидента, в том числе полицейские, были опрошены», — заявила официальный представитель ведомства Юлия Склярова.

В ГУ МВД и УГИБДД по Нижегородской области решение суда по громкому делу RT прокомментировать не смогли. В связи с этим остаётся неясным, почему полицейские не смогли предоставить в суд полную видеозапись оформления ДТП с Владимиром Шахназаровым.

Тем не менее на прежнюю должность Шахназаров вряд ли вернётся.

«Планов возвращения в правительство у меня пока нет. Предложений вернуться не поступало», — заявил он «Нижегородской правде» после решения горсуда Выксы.

По словам экс-чиновника, в настоящее время он работает в «народном хозяйстве».

Нужен хороший юрист

Координатор сообщества «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов заявил RT, что при оформлении пьяных водителей сотрудники полиции или медучреждений нередко допускают формальные ошибки и в таких ситуациях всё зависит от того, сможет ли автомобилист нанять хорошего адвоката и доказать нарушения процедуры во время обжалования.

«Например, в Москве стоимость услуг таких юристов начинается от 100 тысяч рублей. Все юристы, которые работают с «пьянкой» прекрасно знают типичные ошибки гаишников и медиков. А поскольку все сомнения по закону трактуются в пользу обвиняемого, вышестоящим судам приходится отменять вердикты мировых судов. Насколько часто, я не скажу, но такое бывает, и чем дороже юрист, тем больше вероятность вернуть права», — заявил Шкуматов.

По его мнению, у подавляющего большинства автомобилистов просто нет денег на такую юридическую помощь, к тому же, как правило, автомобилисты осознают, что действительно сели за руль нетрезвыми, и после лишения не хотят втягиваться в длительные и затратные судебные процедуры.

«Что касается данного случая, то нарушения, на которые указал вышестоящий суд, достаточно серьёзные. Та же видео съёмка обязательно должна быть представлена целиком, поэтому отмена решения мирового суда выглядит логичной. У Шахназарова на кону серьёзные репутационные издержки, и человек, видимо, нашёл хорошего юриста, чтобы хоть как-то загладить эту неприятную историю», — добавил эксперт.

Адвокат Марат Аманлиев, специализирующийся на автомобильных делах, в беседе с RT отмечает, что процент возврата прав после фиксации пьяной езды невысок.

«Как правило, это связано с процессуальными нарушениями при оформлении правонарушения, как в данном случае, и обычно автомобилистам приходится добираться до Верховного суда. В данном случае на такие нарушения указал уже городской суд», — говорит он.

По словам юриста, для отмены вердикта даже не нужна совокупность нарушений, как в данном случае, а достаточного одного.

«Допустим, при оформлении было не два понятых, как требуется, а один. Вроде бы несущественно, но в законе нет понятия существенно или нет, поэтому в Верховном суде, чтобы там ни решили до этого нижестоящие суды, такой приговор просто отменят», — говорит Аманлиев.

Адвокат считает, что, если бы пьяные водители в каждом случае имели бы возможность нанимать квалифицированного юриста для дальнейшего оспаривания лишения прав, то из-за различных нарушений в процедуре оформления всех документов полицейскими и медиками до 20% таких вердиктов были бы отменены в вышестоящих судах.

«Это, конечно, всё очень приблизительно. В большинстве случаев, сотрудники соответствующих служб оформляют всё грамотно, но есть и те, кто относится к формальностям, скажем так, спустя рукава. У меня было дело, где человек покинул место ДТП, и в четырёх разных процессуальных документах время, когда произошла авария, стояло разное. Конечно, в основном почти всё зависит от суда, который может закрыть на такие нестыковки глаза, а может и нет», — подытожил Аманлиев.