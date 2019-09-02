«Для проведения исследований»: турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки

Родители 16-летней Софьи Ланшаковой, погибшей в июле от перитонита в Турции, не стали комментировать заявление управления здравоохранения Антальи, которое признало, что из тела девушки были изъяты матка и яичники. По утверждениям турецкой стороны, это необходимо для установления точной причины смерти. В беседе с RT отец Софьи отметил, что необходимо дождаться результатов экспертизы, проводимой Следственным комитетом РФ. Ранее родители погибшей обвинили турецких врачей в бездействии и предположили, что их дочь не лечили намеренно, чтобы затем изъять органы.

Опасения родителей 16-летней Софьи Ланшаковой, погибшей в июле во время отдыха в Турции, подтвердились. Местные власти признали, что после гибели девушки от перитонита у неё были изъяты некоторые внутренние органы, но, по их словам, сделано это было исключительно для установления полной картины трагедии.

В частности, как гласит ответ на запрос телекомпании «ТВК Красноярск» в адрес управления здравоохранения Антальи, медики заметили у Софьи большое скопление жидкости в животе, поэтому для проведения судмедэкспертизы из её тела изъяли матку и яичники, после чего отправили в Красноярск для захоронения.

«Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия под подпись и протокол судебного разбирательства. При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведённого областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», — говорится в ответе за подписью директора по здравоохранению региона Унала Хюлюра.

Он пояснил, что взятые на экспертизу органы и ткани хранятся в течение года в соответствии с действующим положением закона об учреждении судебной медицины.

«Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и доставляются семье по запросу», — отметил он.

Кроме того, Хюлюр раскритиковал обвинения в изъятии органов в адрес турецких врачей.

«Подобные новости являются большой несправедливостью по отношению к нашим медицинским работникам, которые преданно оказывают качественную медицинскую помощь», — говорится в ответе на запрос.

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Очевидно, речь идёт о появившихся в СМИ заявлениях родителей Софьи, которые обвинили местных медиков в убийстве дочери ради её органов.

Ранее в беседе с корреспондентом RT мать Софьи Татьяна Ланшакова рассказала о том, как у неё появились подозрения в изъятии органов.

По её словам, когда Софья скончалась, родные сразу же вошли в реанимационную палату и увидели небольшое свежее пятнышко крови на простыне, которой было укрыто тело дочери. Оно находилось примерно чуть ниже живота.

«Я сейчас не знаю, как жить с тем, что тогда не заглянула под простынку. Откуда там это пятно? Ей же просто сердце заводили, не вскрывали ничего. Я думаю, они изъяли матку и зашили всё как смогли», — заявляла она.

Также Ланшаковы ранее обвинили российских дипломатов в бездействии, а местных медиков — в неправильной постановке диагноза и неправильном лечении, что в итоге и привело к смертельному исходу.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что в ситуации с Софьей дипломаты сделали всё что могли в рамках своей компетенции. При этом в заявлении российского посольства в Анкаре подчёркивается, что местные власти имели право на изъятие образцов некоторых органов.

«В соответствии с местным законодательством результаты судебно-медицинской экспертизы будут представлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углублённого токсикологического и гистопатологического анализа», — заявили в посольстве.

В двух турецких клиниках, где перед гибелью успела побывать Ланшакова, в ответ на обвинения её родителей указали, что девушка была доставлена к ним слишком поздно и что медики сделали всё возможное, чтобы спасти её жизнь.

В понедельник семья девочки комментировать новое заявление турецкой стороны об изъятии матки и яичников отказалась.

«Сейчас началась уже какая-то возня с этой темой. Давайте дождёмся итогов экспертизы. Нам говорят, что она будет готова к середине сентября», — заявил RT отец Софьи Вячеслав Ланшаков.

В Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю RT не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с экспертизой, проводимой в рамках доследственной проверки по факту гибели Ланшаковой. В ведомстве попросили прислать письменный запрос.

Софья Ланшакова умерла 13 июля. Вместе с семьёй она отправилась на машине из Красноярска на турецкое побережье. На девятый день путешествия у девушки сильно заболел живот. По версии местных врачей, которые ссылались на слова матери, живот болел несколько дней, и только потом семья всё-таки обратилась за помощью.

По версии родителей, они отвезли Софью в клинику в тот же день, когда у неё заболел живот, и были готовы оплатить любую медпомощь, в том числе санавиацию. Тем не менее в медицинской транспортировке по воздуху в более оснащённую клинику местные чиновники отказали. Вскоре девушка умерла, по предварительным данным, от перитонита, возникшего на фоне аппендицита.