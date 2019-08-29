Турецкие медики опровергли сообщение об изъятии органов у россиянки
- Reuters
«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжёлом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чём вы говорите», — цитирует РИА Новости главу турецкого медучреждения.
В клинике также добавили, что готовы обратиться в суд для защиты репутации учреждения.
Ранее СМИ сообщили, что 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова умерла в частной клинике в Турции.