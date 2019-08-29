Турецкие медики опровергли сообщение об изъятии органов у россиянки

Директор клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла появившуюся в СМИ информацию об изъятии органов у скончавшейся 16-летней россиянки, которая была доставлена в медучреждение с подозрением на перитонит.

«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжёлом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чём вы говорите», — цитирует РИА Новости главу турецкого медучреждения.

В клинике также добавили, что готовы обратиться в суд для защиты репутации учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова умерла в частной клинике в Турции.