Турецкие медики опровергли сообщение об изъятии органов у россиянки

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Директор клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла появившуюся в СМИ информацию об изъятии органов у скончавшейся 16-летней россиянки, которая была доставлена в медучреждение с подозрением на перитонит.
Турецкие медики опровергли сообщение об изъятии органов у россиянки
  • Reuters

«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжёлом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чём вы говорите», — цитирует РИА Новости главу турецкого медучреждения. 

В клинике также добавили, что готовы обратиться в суд для защиты репутации учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова умерла в частной клинике в Турции.

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