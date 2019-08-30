«Мы уверены, что это было убийство»: что известно о гибели 16-летней россиянки в Турции

СК разбирается в обстоятельствах гибели в Турции 16-летней модели из Красноярска. Во время отдыха с родителями в июле у девушки внезапно заболел живот, после чего её доставили в частную клинику, где она вскоре умерла от перитонита. Родители считают, что их дочь могли убить ради трансплантации внутренних органов. Турецкие врачи обвинения категорически отрицают. По их мнению, семья девушки обратилась к медикам слишком поздно.

Семья из Красноярска заподозрила турецких врачей в незаконном изъятии внутренних органов у их 16-летней дочери, которая в июле внезапно скончалась в одной из частных клиник Аланьи после острой боли в животе. Родители считают, что их дочь могла стать жертвой «чёрных трансплантологов» и обратились с заявлением в Следственный комитет.

О трагедии семьи рассказал красноярский телеканал «ТВК Красноярск». В начале июля они решили съездить в Турцию, выбрав для этого довольну необычный способ — отправились в дальний путь на машине. На 9-й день путешествия, 13 июля, когда красноярцы уже были на турецком побережье, у 16-летней девушки сильно заболел живот.

В тот день около полудня её с подозрением на инфекцию доставили в частную клинику «Сиедра». «В 19:00 у нее началась первая остановка сердца. Посчитайте сами, сколько они нас продержали! Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: «Мама я умираю?». Где-то через полминуты она сказала, что ничего не слышит. Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет», — со слезами на глазах рассказала журналистам мама девочки.

Погибшая девочка была в городе довольно известной моделью, сотрудничала с агентством DiOs-Models и мечтала стать врачом. 26 августа ей должно было исполниться 17 лет.

В свою очередь, отец девочки рассказал, что девушку из одной клиники отправили в другую с подозрением на аппендицит. На вздувшийся живот ребенка врачи накладывали горячую грелку и ставили капельницы. В итоге после повторной остановки сердца она умерла по официальным данным от перитонита.

Родители считают, что доставленное из Турции в Красноярск тело дочери было без некоторых внутренних органов, что породило у них подозрения в умышленном умерщвлении. К тому же турецкие врачи, как утверждают родители, не предоставили никаких справок и результатов анализов, только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.

«Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявлял журналистам отец.

По данным неназванного источника телеканала, турецкие врачи изъяли из тела матку и часть кишечника.

Родители обратились в Следственный комитет, который в рамках доследственной проверки назначил судмедэкспертизу. Она должна подтвердить или подвергнуть изъятие органов у девушки. Результаты должны быть готовы в начале сентября.

В четверг официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская была недоступна для комментариев. В свою очередь, в краевой прокуратуре RT заявили, что ведомство некомпетентно проверять турецких врачей и посоветовали дождаться итогов проверки СК.

«Было слишком поздно»

Тем временем на резонансную новость из России в четверг отреагировали турецкие врачи, которые категорически опровергли обвинения в свой адрес.

Главный врач клиники «Сиедра», куда была первоначально доставлена девушка, владеет русским языком и рассказала о помощи, оказанной девушке.

Также по теме Турецкие медики опровергли сообщение об изъятии органов у россиянки Директор клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла появившуюся в СМИ информацию об изъятии органов у скончавшейся 16-летней...

«У нас амбулаторная клиника, мы оказываем только первую помощь. У нас нет даже операционного отделения. Мама сказала, что дочь болеет с 10 июля, а сильно живот у неё болит уже четвёртый день. Когда пациентка 13 июля к нам обратилась, мы сделали анализы, поставили капельницу и отправили её в госпиталь. На камерах видеонаблюдения всё это зафиксировано — как она поступила, как уехала. К нам она приехала в 13:00, а умерла около 20:00 уже в госпитале», — рассказала RT Айше Бюкте.

По её словам, анализы у девушки были очень плохие, уровень лейкоцитов был снижен в пять раз по сравнению с нормой. Она предположила, что у девушки был приступ гнойного аппендицита, при котором ей нужно было сразу оказывать медицинскую помощь, а не ждать три дня, прежде чем обращаться в врачам.

Сотрудники клиники спросили у родителей, в какую больницу они хотят отправить девушку: в частную или государственную. Те выбрали частную, после чего её на машине скорой помощи отвезли в ближайший частный госпиталь.

«В госпитале она уже пробыла шесть часов, и там её тоже не оперировали, так как к ним она поступила уже с последней, самой тяжёлой стадией перитонита. Оттуда её хотели отправить в Анкару. Оповещали об этом и посольство», — рассказала Бюкте.

По её словам, после смерти частное лицо или врач проводить вскрытие не имеет права.

«Если пациент в больнице внезапно умирает, мы обязаны оповестить полицию и вызвать государственного эксперта для вскрытия. Тело родителям в этом случае не отдают, а сначала обследуют. Дети до 18 лет вообще под особой защитой государства. У нас очень строго с этим», — заверила главврач.

Бюкте также сообщила, что после смерти было сделано вскрытие. Его результаты по местным законам должны быть готовы в течение двух месяцев, и в клинике ждут их в ближайшие две недели.

Во второй клинике, где скончалась девушка, также категорически отрицают все обвинения в изъятии органов.

Как рассказала «РИА Новости» директор клиники «Яшам Хастанеси» в Аланье Нуртач Ары, мать девушки несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей была необходима срочная операция.

«Девочка поступила к нам слишком поздно, в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — заявила она.

Ждёт результатов вскрытия и турецкая полиция, которая может предъявить обвинение матери за слишком позднее обращение к врачам.

Реакция МИД России

На резонансный случай также отреагировали российские дипломаты.

В сюжете «ТВК Красноярск» отмечалось, что российское генконсульство в Анталье, как только девушку доставили в реанимацию, никакой помощи якобы не оказывало. Со слов родителей, после смерти девушки в телефонном разговоре сотрудники дипмиссии лишь продиктовали контакты местной ритуальной фирмы.

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заявила RT, что дипломаты оказали семье необходимую помощь ее родителям в пределах своей компетенции.

«Информация о госпитализации 16-летней россиянки в критическом состоянии поступила на телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье 13 июля в 18:30 (мск). В ходе разговора с лечащим врачом и родными пациентки выяснилось, что в этот день девушка была сначала доставлена в клинику «Сиедра», затем транспортирована в больницу «Яшам»… Врачи не смогли установить причину заболевания и ввиду наблюдавшихся осложнений, включая остановку сердца, приняли решение экстренно перевезти больную в один из более технически оснащенных госпиталей Антальи», — рассказала Касимова.

МИД РФ

РИА Новости

© Максим Блинов

По её словам, в соответствии с предписаниями врачей, настаивавших на перевозке больной вертолётом скорой помощи, при участии дежурного дипломата генконсульства были предприняты попытки запросить борт через местное управление здравоохранения Турции.

«Одновременно, были направлены запросы в страховые компании на предмет возможности предоставления ими вертолёта со специальным медицинским оборудованием за счет финансовых средств родителей, проведены консультации с дежурным специалистом центра медицинской эвакуации ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России», — рассказала пресс-атташе.

Несмотря на запрос дипломатов и медиков, оперативный дежурный управления здравоохранения, ссылаясь на нормы турецкого законодательства, заявил о невозможности предоставления санавиации, отметив, что транспортировка пациентки будет осуществлена машиной скорой помощи.

«Во время перевозки девушки в реанимобиле ее состояние резко ухудшилось, в результате чего было принято решение вернуть пациентку в палату реанимации. Около 21:00, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, была констатирована её смерть», — сказала Касимова.

Она подчеркнула, что девушка не имела медицинского страхового полиса: при его наличии при наступлении страхового случая и летального исхода репатриация осуществляется бесплатно. «С учетом этого обстоятельства дежурный дипломат проинформировал родителей о контактных данных действующих в регионе ритуальных служб, которые могли бы оказать содействие в вопросе транспортировки тела на платной основе», - пояснила дипломат.

По её словам, 14 июля местные следователи официально уведомили генконсульство о гибели россиянки и сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

«Пятнадцатого июля в адрес МИД Турции была направлена нота посольства России в Анкаре с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти и ходе расследования турецкими компетентными органами факта гибели россиянки. В этот же день генконсульством был подготовлен комплект документов, необходимый для репатриации тела девушки в Россию», — рассказала Касимова, отметив, что дипведомства за границей не могут самостоятельно проводить расследования.

В настоящий момент ответа от турецких силовиков пока нет, следствие продолжается.

«В соответствии с местным законодательством результаты судебно-медицинской экспертизы будут представлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа», — заявила дипломат.

Она добавила, что, по данным дипмиссии, родители девушки надлежащим образом информируются о ходе следствия нанятым ими местным адвокатом.

«Исходим из того, что в ходе проводимого турецкими компетентными органами расследования будут установлены обстоятельства данного трагического инцидента и причины, повлекшие за собой смерть россиянки, а также будет дана оценка действиям медучреждения и определен круг лиц, ответственных за произошедшее», — подытожила пресс-атташе посольства.

«Мы уверены, что это было убийство»

После заявлений турецких медиков и МИД РФ RT связался с матерью, которая ответила врачам и дипломатам.

Мать девушки в беседе с RT считает, что врачи первой клиники первоначально поставили их дочери ошибочный диагноз, тем самым было потеряно драгоценное время.

«Мы приехали в первую клинику в 12 дня. Они взяли анализ крови, доктор подошёл нам сказал, что никакой инфекции там нет, что кровь хорошая. Дали ей капельницу и горячую грелку зачем-то. Даже если мы так поздно её привезли, как они говорят сейчас, то зачем же они держали у себя её три часа под капельницей и грелкой? Доктор же говорили моему мужу, что у неё ротовирусная инфекция, у меня sms от него сохранилась», — сказала она.

По словам женщины, только когда на стоны дочери пришёл другой врач, он пощупал живот и, наконец, понял, что это аппендицит.

«Только тогда они начали суетиться, сказали, что у них ничего нельзя сделать и нужно в другую больницу. То есть там элементарно не смогли поставить правильный диагноз, потеряли драгоценное время, а теперь всё валят нас», — добавила она.

Но в другой клинике, по её словам, диагноз поначалу не подтверждали.

«Врач после УЗИ заявил, что никакого аппендицита у неё нет, но понять ничего не может. Повезли на МРТ и снова понять ничего не могут, положили под капельницу, а в 7 часов у неё остановка сердца. Сразу забегали, сказали искать вертолёт, звонить в посольство. Но в итоге никто нам ничем не помог вообще. Вертолёт в итоге мы сами нашли с помощью друзей, но уже было поздно», - уверена она.

Мать девочки уверена, что её можно было спасти. «Достаточно было одного звонка, чтобы ребёнка начали лечить, оперировать. Просто в Турции такое отношение к россиянам. Они не лечат. Сейчас они все говорят про страховку. Да, у нас не было полиса, но за жизнь ребёнка мы готовы были платить любые деньги, об этом вопрос вообще не стоял. За грелку и капельницу в первой клинике они взяли на наши деньги порядка 20 тысяч. За УЗИ и МРТ брюшной полости во второй — 130 тыс. рублей», — отметила она.

Она также категорически опровергла заявления медиков, что к моменту обращения у девушки болел живот уже три дня. По словам женщины, он заболел в день обращения, 13 июля.

Подозрения по поводу изъятии органов, по словам Татьяны, основываются на том, что когда девочка скончалась, родные сразу вошли в реанимационную палату и увидели небольшое свежее пятно крови на простыне, которой было укрыто тело дочери.

«Я сейчас не знаю, как жить с тем, что тогда не заглянула под простынку. Откуда там это пятно? Ей же просто сердце заводили, не вскрывали, ничего. Я думаю, они изъяли матку и зашили всё обратно как смогли, не также это оставлять было», — говорит она.

В то же время на прямой вопрос RT о том, изымали всё-таки органы у её дочери или она достоверно не может сказать об этом, Татьяна ответить не смогла. «Сейчас не могу сказать. Позже скажу», — заявила она.

По словам матери, эксгумация тела девочки не проводилась и не планируется. Следователи будут опираться на медицинские документы, составленные по итогам повторного вскрытия, которое перед похоронами было проведено в Красноярске.

«Мы уверены, что это было убийство и сейчас нам очень хочется добиться правды», — подытожила она.