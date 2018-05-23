СК прекратил дело об удержании отцом в Турции школьницы из Петербурга

Следователи прекратили уголовное дело, возбуждённое в отношении отца школьницы из Санкт-Петербурга, проживающего в Турции. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.

«Прекращено уголовное дело, возбуждённое в отношении отца 15-летней девочки, проживающего в Турецкой Республике», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что дело прекращено в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

Следствие установило, что со стороны отца не поступало угроз в адрес дочери, физическая сила в отношении неё также не применялась. Жестокое обращение или систематическое унижение достоинства отсутствовало.

Ранее стало известно, что в Россию доставлена 15-летняя школьница, которую отец якобы удерживал в Турции.