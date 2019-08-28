«Никогда и ни при каких условиях»: в Крыму оценили предложение Волкера «обменять» полуостров на возвращение России в G8
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Вопрос принадлежности Крыма никогда не будет рассматриваться в качестве меры, обеспечивающей участие России в каких-либо международных организациях. Такую точку зрения в беседе с RT высказал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.
«Безусловно, никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будут поставлены вопросы возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях, будь то G8 или что-то иное», — сказал Ганжара.
Парламентарий подчеркнул, что Крым раз и навсегда стал частью России.
«В этом отношении мы прекрасно понимаем, что и без G8, без участия в этом формате роль нашей страны на международной арене с каждым годом только возрастает», — отметил Ганжара.
Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что «возвращение» Крыма способно послужить условием для возобновления членства России в G8.
«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — приводит слова Волкера русскоязычный Twitter Госдепартамента Соединённых Штатов.
Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
России не стоит реагировать на подобные заявления, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. По мнению специалиста, Волкер не преследует созидательных целей.
«Свою позицию он не скрывал ещё до назначения на пост спецпредставителя и так её и придерживается. А это очень неэффективно, потому что, когда вы назначаете спецпредставителя, наверное, вы рассчитываете добиться прогресса на этом направлении», — рассказал RT эксперт.
«Мы будем работать в этом направлении»
Ранее о необходимости вернуть Россию в состав организации высказывался президент США Дональд Трамп. На пресс-конференции по поводу окончания саммита G7 в Биаррице в конце августа американский лидер заявил, что он «делает то, что правильно».
«Я действительно думаю, что это (присоединение России к G7. — RT) хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики», — отметил Трамп.
Трамп также сказал, что мог бы пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдёт в Нью-Йорке в 2020 году.
«Конечно, условия сейчас очень сложные. Он был частью «Большой восьмёрки», потом его убрали. Конечно, он очень гордый человек. Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — рассказал Трамп журналистам.
- Майк Помпео
- Reuters
- © Jonathan Ernst/Pool
Позднее намерения американской администрации работать над возвращением к формату G8 с участием России подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Текст беседы Помпео с журналистами был опубликован на сайте Госдепа.
Отвечая на вопрос, стоит ли приглашать Россию присоединиться к G7, Помпео сказал, что президент придерживается именно такой точки зрения. Далее госсекретарь прокомментировал своё отношение к этой теме.
«Президент считает, что нам следует поступить таким образом. Я его подчинённый. Разумеется, мы будем работать в этом направлении», — заявил чиновник.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу подчеркнул, что «в прикладном плане» подготовка к визиту Путина на саммит пока не ведётся.
«Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва не будет делать обращений относительно возможности возвращения формата G8 с участием РФ.
«Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Брегансоне, не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в «группу семи». Но главные вопросы сейчас решаются всё-таки. Если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в «группе двадцати», — заметил он.
Украинский вопрос
Другие лидеры стран G7 разошлись во мнениях относительно возвращения к формату G8.
По информации газеты The Guardian, во время саммита G7 позицию Трампа по возвращению России в формат из всех участников поддержали только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался. Остальные участники высказались резко против.
Некоторые политики объяснили свою жёсткую позицию значимостью украинского вопроса. В частности, об этом заявлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«G7 — это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнёром этой группы стран-единомышленников», — рассказал он журналистам на пресс-конференции после саммита.
Канцлер Германии Ангела Меркель указала, что, прежде чем начинать такое обсуждение, необходимо добиться прогресса в урегулировании украинского кризиса.
«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — отметила канцлер.
Напомним: российская сторона неоднократно указывала, что является посредником, а не стороной, участвующей в конфликте на Украине. За невыполнение минских договорённостей в первую очередь несёт ответственность Киев, подчеркнул в беседе с RT политолог Александр Дудчак.
«Действия Киева — обычный саботаж. Киев изначально не собирался их (минские договорённости. — RT) исполнять. Минские соглашения нужны были для того, чтобы остановить разгром одной из группировок в Донбассе. И Киев был согласен на любые обещания, лишь бы остановить боевые действия, которые развивались не в пользу Украины», — говорит эксперт.