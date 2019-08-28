«Никогда и ни при каких условиях»: в Крыму оценили предложение Волкера «обменять» полуостров на возвращение России в G8

Идея передачи Крыма Киеву никогда не будет рассматриваться в качестве меры по возвращению РФ в какие-либо международные организации, в том числе G8. Так власти полуострова ответили на высказывание представителя США по Украине Курта Волкера. Ранее он допустил, что «уход» России из Крыма может стать поводом для возобновления сотрудничества в формате «восьмёрки». При этом в Москве подчёркивали, что не намерены делать никаких обращений относительно возможного возвращения в G8.

Вопрос принадлежности Крыма никогда не будет рассматриваться в качестве меры, обеспечивающей участие России в каких-либо международных организациях. Такую точку зрения в беседе с RT высказал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Безусловно, никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будут поставлены вопросы возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях, будь то G8 или что-то иное», — сказал Ганжара.

Парламентарий подчеркнул, что Крым раз и навсегда стал частью России.

«В этом отношении мы прекрасно понимаем, что и без G8, без участия в этом формате роль нашей страны на международной арене с каждым годом только возрастает», — отметил Ганжара.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что «возвращение» Крыма способно послужить условием для возобновления членства России в G8.

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«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — приводит слова Волкера русскоязычный Twitter Госдепартамента Соединённых Штатов.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

России не стоит реагировать на подобные заявления, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. По мнению специалиста, Волкер не преследует созидательных целей.

«Свою позицию он не скрывал ещё до назначения на пост спецпредставителя и так её и придерживается. А это очень неэффективно, потому что, когда вы назначаете спецпредставителя, наверное, вы рассчитываете добиться прогресса на этом направлении», — рассказал RT эксперт.

«Мы будем работать в этом направлении»

Ранее о необходимости вернуть Россию в состав организации высказывался президент США Дональд Трамп. На пресс-конференции по поводу окончания саммита G7 в Биаррице в конце августа американский лидер заявил, что он «делает то, что правильно».

«Я действительно думаю, что это (присоединение России к G7. — RT) хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики», — отметил Трамп.

Трамп также сказал, что мог бы пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдёт в Нью-Йорке в 2020 году.

«Конечно, условия сейчас очень сложные. Он был частью «Большой восьмёрки», потом его убрали. Конечно, он очень гордый человек. Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — рассказал Трамп журналистам.

Майк Помпео

Reuters

© Jonathan Ernst/Pool

Позднее намерения американской администрации работать над возвращением к формату G8 с участием России подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Текст беседы Помпео с журналистами был опубликован на сайте Госдепа.

Отвечая на вопрос, стоит ли приглашать Россию присоединиться к G7, Помпео сказал, что президент придерживается именно такой точки зрения. Далее госсекретарь прокомментировал своё отношение к этой теме.

«Президент считает, что нам следует поступить таким образом. Я его подчинённый. Разумеется, мы будем работать в этом направлении», — заявил чиновник.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу подчеркнул, что «в прикладном плане» подготовка к визиту Путина на саммит пока не ведётся.

«Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва не будет делать обращений относительно возможности возвращения формата G8 с участием РФ.

«Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Брегансоне, не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в «группу семи». Но главные вопросы сейчас решаются всё-таки. Если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в «группе двадцати», — заметил он.

Украинский вопрос

Другие лидеры стран G7 разошлись во мнениях относительно возвращения к формату G8.

По информации газеты The Guardian, во время саммита G7 позицию Трампа по возвращению России в формат из всех участников поддержали только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался. Остальные участники высказались резко против.

Некоторые политики объяснили свою жёсткую позицию значимостью украинского вопроса. В частности, об этом заявлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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«G7 — это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнёром этой группы стран-единомышленников», — рассказал он журналистам на пресс-конференции после саммита.

Канцлер Германии Ангела Меркель указала, что, прежде чем начинать такое обсуждение, необходимо добиться прогресса в урегулировании украинского кризиса.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — отметила канцлер.

Напомним: российская сторона неоднократно указывала, что является посредником, а не стороной, участвующей в конфликте на Украине. За невыполнение минских договорённостей в первую очередь несёт ответственность Киев, подчеркнул в беседе с RT политолог Александр Дудчак.

«Действия Киева — обычный саботаж. Киев изначально не собирался их (минские договорённости. — RT) исполнять. Минские соглашения нужны были для того, чтобы остановить разгром одной из группировок в Донбассе. И Киев был согласен на любые обещания, лишь бы остановить боевые действия, которые развивались не в пользу Украины», — говорит эксперт.