«Не представлял, что тут так красиво»: дети из затопленных районов Иркутской области приехали на экскурсию в Москву

Почти сотня детей из пострадавших от наводнения населённых пунктов Иркутской области приехали в Москву. Для ребят организовали экскурсию по Кремлю и другим достопримечательностям, а также прогулку по Москве-реке. Дети рассказали, как их семьи пережили паводки, и поделились своими впечатлениями от российской столицы.

В пятницу, 23 августа, Москву посетили 98 детей из пострадавших от наводнения населённых пунктов Иркутской области. Ребята смогли увидеть основные достопримечательности российской столицы, в том числе с борта теплохода.

Во время экскурсии на теплоходе мальчик Никита, чья семья пострадала от паводка в Тулуне, рассказал Первому каналу об июньских событиях.

«27-го числа объявили, что будет наводнение 7—8 метров, но мы решили подстраховаться и вывезли почти всю технику с дачи. В итоге её (дачу. — RT) полностью затопило, дом ушёл под снос, а на момент самого наводнения мы находились в квартире в пятиэтажном доме. Но даже тогда сильно переживали, поскольку вода почти дошла до третьего этажа, двух ступенек не хватило», — сказал юноша.

По его словам, в тот момент, когда вода ушла и люди, проживающие на нижних этажах, начинали ликвидировать последствия паводка, пришла вторая волна паводка.

«Сейчас чувствую себя хорошо, ушли мысли о произошедшем в Тулуне. Я первый раз в Москве, всё очень понравилось, не представлял, что тут так красиво. Виды незабываемые», — добавил он.

О том, что происходило во время наводнения, также рассказала девочка Софья.

«В момент наводнения я гостила у бабушки, она только купила дом двухэтажный. В момент наводнения мы занимались обычными делами. Вода очень быстро прибывала, примерно за 30 минут огород был полностью затоплен. Сейчас мы живём в маленьком доме вдесятером», — сказала Софья.

Она отметила, что очень рада возможности посетить российскую столицу, и у неё остались замечательные впечатления от экскурсии по городу.

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«Я увидела впервые Кремль, даже мои родители не видели его, также с теплохода увидела красивые места. Очень красивый и замечательный город», — подчеркнула Софья.

Добавим, что каникулы ребята из Тулуна, Тайшета и Чуны проводят в летнем лагере под Тулой по поручению главы государства. С начала августа детей разместили на базе в парк-отеле «Сенино» Заокского района. За это время 98 гостей из Иркутской области посетили множество достопримечательностей Тульской области. Среди них — музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна», Тульский государственный музей оружия, Экзотариум, специализированный зоопарк рептилий и амфибий и многое другое. Также для школьников провели мастер-классы, обучением детей занимались в том числе футболисты тульского «Арсенала» и заслуженный мастер спорта России по рукопашному спорту Инна Жданова.

Кроме того, дети встретились с губернатором региона Алексеем Дюминым, который организовал для ребят посещение парка «Патриот», а также подарил спортивную форму и рюкзаки со школьными принадлежностями.

Завершится пребывание иркутских школьников в Тульской области в понедельник, 26 августа.

Паводок в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. После сильных ливней уровень воды в реках быстро поднялся выше критической отметки. От паводка пострадало порядка 11 тыс. домов в 109 населённых пунктах, наибольший ущерб был нанесён городам Нижнеудинск и Тулун. Стихийное бедствие привело к гибели 25 человек, ещё семеро пропали без вести. Вторая волна оказалась менее разрушительной, но усугубила и без того критическую ситуацию в регионе. На данный момент в Иркутской области не осталось подтопленных домов и важных социальных объектов.

Как подсчитали в министерстве строительства и ЖКХ России, общий объём ущерба от наводнения составил 35 млрд рублей. По словам вице-премьера Виталия Мутко, все 45 тыс. человек, пострадавших от паводка, будут обеспечены жильём к ноябрю 2020 года. Также будут проведены работы по недопущению новых наводнений.

«Конфигурация всех новых защитных сооружений Тулуна будет достаточно сложная. Она будет приводить к тому, что мы гарантированно будем иметь защиту, исходя из того критического уровня, который был в последние два наводнения, это уже не семь, а 14 метров», — пояснял губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Добавим, что в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области участвовали свыше 3,7 тыс. человек и 800 единиц техники, в том числе водной и авиационной.

На контроле главы государства

В середине июля пострадавший регион лично посетил президент России Владимир Путин. Глава государства пообщался с жителями Иркутской области, пострадавшими от стихии, и посетил центр временного размещения пострадавших.

После этого на совещании по итогам визита в Тулун российский лидер раскритиковал работу чиновников и потребовал от местных властей «исключить всякое чванство и хамство» по отношению к людям, пострадавшим от стихии.

«Эти отчёты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жильё, инженерную и социальную инфраструктуру», — заявлял Путин.

По словам главы государства, в сентябре он лично проконтролирует ход восстановительных работ в Иркутской области.

Позднее президент принял в Кремле семьи пострадавших от паводка, он обсудил с ними решение жилищных вопросов после масштабного наводнения и пригласил их в Санкт-Петербург на главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.