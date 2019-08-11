В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшими от паводка в регионе к настоящему времени признаны 45 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Практически 4 тыс. дел в судах даёт ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек», — заявил он.

Левченко добавил, что 23 тыс. пострадавших уже выплачены компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, а также по 100 тыс. рублей — за полную.

При этом около 200 дел находится в судах.

Губернатор сообщил, что 10 августа власти региона должны были закончить выплату компенсаций по материальному ущербу и материальной помощи.

По его словам, работу выполнили в срок, несмотря на произошедшее второе наводнение.

19 июля президент России Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Также он отмечал, что в ситуации с оказанием помощи жителям происходит неразбериха.

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