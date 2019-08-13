«В ответ на недружественный шаг Киева»: МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Москва в ответ на действия Киева объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в России. Об этом сообщили в МИД РФ. Ранее Украина поступила аналогичным образом в отношении российского дипломата. В МИД РФ отметили, что Киев не предоставил каких-либо доказательств противоправной деятельности россиянина.

В ответ на действия Киева Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в России. Об этом заявили в МИД РФ.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Напомним: 13 августа Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

«За деятельность, несовместимую со статусом кoнсульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению украинской стороны, российский дипломат якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооружённых сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинская провокация с высылкой российского дипломата была организована в мае 2019 года. В МИД РФ пояснили, что тогда в Киеве «безосновательно объявили» сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.

Здание Министерства иностранных дел Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению, предъявлено не было», — подчеркнули в МИД РФ.

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Вместе с тем российские дипломаты уверены, что промедление украинской стороны с публикацией данных о сотруднике российского консульства «связано с внутриполитическими играми на Украине».

Комментируя действия украинской стороны, политолог Иван Мезюхо отметил, что в настоящее время новая власть в Киеве ведёт себя так же, как предыдущая.

«Владимир Зеленский ведёт себя как продолжатель внешнеполитического курса своего предшественника, которого он так критиковал во время предвыборных дебатов на стадионе в Киеве и вообще в ходе предвыборной кампании», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он предположил, что Украина заготовила ряд провокационных тем, чтобы «раскручивать» их накануне визита Зеленского в США. На этом фоне политолог сомневается, что Киев готов к полноценному диалогу с Москвой.

«Не стоит полагать, что Киев пойдёт на конструктивный диалог с Россией, на восстановление хотя бы части утраченных отношений за время президентства Порошенко», — заключил эксперт.

Отметим, что в июле украинская сторона заявила, что пока не готова к назначению нового посла в России.

«Всё остаётся в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в России. — RT) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине», — цитирует РИА Новости замглавы офиса президента Украины Вадима Пристайко.

Случаи высылки российских дипломатов с Украины

До сегодняшнего решения украинского МИД о высылке российского дипломата СМИ сообщали об аналогичных ситуациях три раза.

В марте 2018 года Киев выслал 13 сотрудников российского диппредставительства, присоединившись, таким образом, к действиям ряда западных государств, в том числе США, Канады и Австралии. Эти страны в сумме выслали свыше 100 российских дипломатов из-за дела Скрипалей.

Ранее, в июле 2015 года, МИД Украины объявил персоной нон грата исполняющего обязанности генконсула РФ в Одессе Валерия Шибеко. Киев объяснил это решение деятельностью Шибеко, «несовместимой с дипломатическим статусом».

В свою очередь, российский МИД заявил, что этот шаг направлен на нагнетание напряжённости в двусторонних отношениях. Впоследствии российская сторона в сентябре 2015 года выдворила украинского дипломата Игоря Федикевича, который работал в консульстве Украины в Санкт-Петербурге.

В апреле 2014 года военно-морской атташе посольства России на Украине был назван персоной нон грата. СБУ задержала дипломата якобы на месте совершения им агентурной акции, после чего ему было предписано в кратчайшие сроки покинуть страну.