МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове.

Также в конце июля внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.