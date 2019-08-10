Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

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Российский президент Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

Глава государства приехал на байк-шоу вместе с лидером «Ночных волков» Александром Хирургом Залдастановым. Он обратился к организаторам и гостям мероприятия со сцены.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам всего самого доброго», — заявил он.

Путин назвал проведение мероприятия хорошей идеей, которая сплачивает любителей мотоциклов и «всех, кто с сердцем и душой относится» к России.

При этом байкеры подарили российскому лидеру фильм «Русский реактор», который был снят ими в ходе одного из предыдущих фестивалей в Крыму.

Как уточняет РИА Новости Крым, юбилейное байк-шоу «Ночных волков» прошло на горе Гасфорта в Севастополе. Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.  

В июне Залдастанов рассказал RT, как международный мотоклуб отметил своё 30-летие.

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