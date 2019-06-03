Хирург рассказал о праздновании 30-летия «Ночных волков»

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Лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, известный как Хирург, рассказал RT, как международный мотоклуб отметил своё 30-летие.
Хирург рассказал о праздновании 30-летия «Ночных волков»
  • © пресс-служба байк-клуба "Ночные волки"

Мотоклуб отметил свой юбилей двухдневной программой: 31 мая в байк-центре в Нижних Мнёвниках состоялся рок-концерт с участием Владимира Кузьмина, Юлии Андреевой и других.

Специальная праздничная программа завершилась мотофристайлом и салютом.

«Воспоминания о прошлом в 30-летний юбилей «Ночных волков». В том самом легендарном первом «Секстоне» на 1-й Балтийской. «Бойцы вспоминают минувшие дни / И битвы, где вместе рубились они», — сказал Залдастанов.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что мотоклуб провёл мотопробег в честь своего юбилея.

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