Хирург рассказал о праздновании 30-летия «Ночных волков»
- © пресс-служба байк-клуба "Ночные волки"
Мотоклуб отметил свой юбилей двухдневной программой: 31 мая в байк-центре в Нижних Мнёвниках состоялся рок-концерт с участием Владимира Кузьмина, Юлии Андреевой и других.
Специальная праздничная программа завершилась мотофристайлом и салютом.
«Воспоминания о прошлом в 30-летний юбилей «Ночных волков». В том самом легендарном первом «Секстоне» на 1-й Балтийской. «Бойцы вспоминают минувшие дни / И битвы, где вместе рубились они», — сказал Залдастанов.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что мотоклуб провёл мотопробег в честь своего юбилея.