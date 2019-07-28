МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.

Ранее Медведев прибыл в Севастополь, где принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

В пресс-службе российского кабмина сообщали, что Медведев будет находиться в Крыму 28—29 июля.

Также он проведёт встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.