Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

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В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
  • Reuters

Как говорится на странице американской дипмиссии в Twitter, США поддерживают позицию МИД Украины по данному вопросу.

В посольстве отметили, что поездка российских чиновников в Крым является неприемлемой и нарушает суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.

Позднее МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым.

В свою очередь, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что данный протест свидетельствует о бессилии Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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