В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина
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- РИА Новости
По его словам, такие «банальные» заявления киевские власти «штампуют» после посещения Крыма высшими должностными лицами России.
«Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчёркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества», — заявил Цеков.
Он добавил, что властям Украины необходимо прекратить спекулировать на российском статусе полуострова и заняться процессом признания Крыма частью России.
Ранее Путин посетил байк-шоу «Ночных волков» в Крыму. МИД Украины выразил протест в связи с визитом российского лидера в Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.