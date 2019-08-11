В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина

Короткая ссылка
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

По его словам, такие «банальные» заявления киевские власти «штампуют» после посещения Крыма высшими должностными лицами России.

«Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчёркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества», — заявил Цеков.

Он добавил, что властям Украины необходимо прекратить спекулировать на российском статусе полуострова и заняться процессом признания Крыма частью России.

Ранее Путин посетил байк-шоу «Ночных волков» в Крыму. МИД Украины выразил протест в связи с визитом российского лидера в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить