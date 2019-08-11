В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие «банальные» заявления киевские власти «штампуют» после посещения Крыма высшими должностными лицами России.

«Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчёркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества», — заявил Цеков.

Он добавил, что властям Украины необходимо прекратить спекулировать на российском статусе полуострова и заняться процессом признания Крыма частью России.

Ранее Путин посетил байк-шоу «Ночных волков» в Крыму. МИД Украины выразил протест в связи с визитом российского лидера в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.