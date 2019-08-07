В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
Отмечается, что Киев перестал выплачивать взносы ещё в 2014 году.
«На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 миллионов рублей», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД пояснили, что Украина де-юре остаётся полноценным государством — участником СНГ.
Ранее Киев вышел из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.
В частности, в июне правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.