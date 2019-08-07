В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей. Об этом информирует газета «Известия».

Отмечается, что Киев перестал выплачивать взносы ещё в 2014 году.

«На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 миллионов рублей», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пояснили, что Украина де-юре остаётся полноценным государством — участником СНГ.

Ранее Киев вышел из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

В частности, в июне правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.

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