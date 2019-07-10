Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ
- РИА Новости
Как сообщает «СЕГОДНЯ.ua», соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании кабмина по инициативе Министерства инфраструктуры.
Документ был подписан в 2004 году. Он направлен на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между государствами организации.
Ранее кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.
В частности, в апреле Киев вышел из соглашения Содружества о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники.