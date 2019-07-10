Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ

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Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.
Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ
  • РИА Новости

Как сообщает «СЕГОДНЯ.ua», соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании кабмина по инициативе Министерства инфраструктуры.

Документ был подписан в 2004 году. Он направлен на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между государствами организации.

Ранее кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

В частности, в апреле Киев вышел из соглашения Содружества о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники.

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