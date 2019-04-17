Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Украины.
«В Минэкономразвития провели анализ и пришли к выводу, что соглашение не имеет практической реализации на Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы», — сказал первый вице-премьер Украины Степан Кубив.
Он пояснил, что на Украине советские ГОСТы «ликвидированы на 90%», по словам политика, их заменяют европейские стандарты.
Кабмин поручил МИД Украины проинформировать о принятом решении Исполком СНГ.
Ранее правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.
Соглашение между странами СНГ было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке.