«Информирование водителей»: ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД

На сайте ГИБДД России опубликована интерактивная карта с обозначением камер видеофиксации нарушений ПДД, установленных на российских дорогах. Раздел работает в режиме тестирования, для некоторых регионов данные пока недоступны. Этот информационный ресурс появился после того, как Владимир Путин напомнил, что цель установки камер — снижение аварийности, а не штрафование водителей.

Госавтоинспекция опубликовала на своём сайте карту размещённых на российских дорогах комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В общей сложности их сейчас в России около 16 тыс. (порядка 12 тыс. стационарных и 4 тыс. — мобильных).

Пока информация о камерах доступна не для всех регионов. Например, данных о комплексах в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Чеченской Республике, Севастополе и в некоторых других регионах на новой карте ГИБДД ещё нет.

После того как о появлении нового сервиса сообщили СМИ, интерес водителей заметно превысил возможности сайта ведомства — в первые часы работы сервис оказался перегружен.

Как отмечается в сообщении пресс-службы МВД РФ, для того чтобы узнать о расположении той или иной камеры, необходимо перейти на сайте гибдд.рф в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать нужный регион. Затем появится его карта, где детально обозначены все комплексы.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что раздел будет регулярно пополняться актуальной информацией.

Инициатива была реализована после поручения президента РФ Владимира Путина на заседании Госсовета, которое прошло 26 июня. Тогда он обратил внимание на то, что целью размещения средств фото- и видеофиксации является не взыскание штрафов с водителей, а прежде всего снижение аварийности на дорогах и сохранение жизни людей. В связи с этим президент призвал не прятать камеры.

По итогам заседания специалистами Госавтоинспекции был разработан интерактивный раздел сайта.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Это не первый интерактивный сервис, который функционирует на сайте ГИБДД. Автомобилисты уже могут оперативно получать сведения о наличии штрафов, проверять транспортные средства и водительские удостоверения.

Между тем разработчик ГОСТа для дорожных комплексов фиксации нарушений ПДД Григорий Шухман считает, что новая карта вряд ли будет полезна.

«Формально поручение президента выполнено — информация размещена. Но остаются вопросы по актуальности этой информации, насколько оперативно она будет обновляться. Второе — это правовые последствия. Если комплекс не обозначен на официальной карте, смогут ли водители оспорить законность полученных нарушений в суде и аннулировать постановление? А так пока эта карта для общей информации, которая водителю ничего не даёт», — рассказал RT эксперт.

Шухман отметил, что водителям в дороге будет неудобно заходить на сайт и проверять наличие камер на участке. Кроме того, сейчас существует немало соответствующих мобильных приложений, которые более удобны, чем карта Госавтоинспекции.

«Информация от ГИБДД — это просто статичная карта, которой в дороге ты пользоваться не сможешь. Необходимо какое-то официальное приложение. А пока его нет», — считает Шухман.

Поэтому он предполагает, что количество правонарушений, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации, останется на прежнем уровне, так как пользу от наличия информации о местах установки комплексов будет нивелировать неудобство её использования в дороге.

«На карте есть регионы, в которых, по данным карты, камер нет. Я думаю, это не потому, что их реально нет, а просто в тех областях не хватает административного ресурса, то есть тех, кто будет эти данные собирать и отправлять в Госавтоинспекцию. Это организационный вопрос», — считает Шухман.

Эксперт отмечает, что на данный момент самая актуальная проблема, связанная с камерами фото- и видеофиксации, заключается в невозможности водителя доказать, что камера из-за неправильной установки выдала неверные данные.

«Водители могут пользоваться видеорегистраторами, но они не являются сертифицированными устройствами для измерения скорости. Поэтому, если камеру установили неверно (а если её распределить под определённым углом, она может завышать скорость движения), водитель никогда не сможет это доказать», — подытожил эксперт.

Напомним, что на этой неделе Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу автомобильных номеров. С 1 января 2020 года автовладельцы смогут получать их не только в ГИБДД, но и «у изготовителя государственных регистрационных знаков».