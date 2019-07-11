«Если вас убьют, обязательно выедем»: в Орле и Чебоксарах вынесены строгие приговоры по случаям домашнего насилия

Два российских суда вынесли решения по громким делам, связанным с домашним насилием. В Орле к двум годам реального срока в колонии-поселении приговорена участковый, не отреагировавшая должным образом на жалобы 36-летней женщины — сожитель убил её через несколько минут после того, как приехавшие по вызову полицейские покинули квартиру. К 15 годам колонии особого режима приговорен житель Чувашии, задушивший свою супругу, которая неоднократно жаловалась на избиения в полицию. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала принять закон о противодействии насилию в семье на фоне резонансного случая с избиением семилетней девочки в Ингушетии.

Верховный суд Чувашии приговорил Александра Ануфриева к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима за убийство своей жены. Мужчину также обязали выплатить по миллиону рублей родителям и двум детям погибшей в счёт компенсации морального вреда. При этом суд оправдал Ануфриева по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 119 («Угроза убийством»). Об этом RT сообщил представитель отца погибшей, адвокат Андрей Сучков.

Ануфриев обвинялся в убийстве, краже, мошенничестве и хищении паспорта (ст. 105, 119, 158, 159 и 325 УК РФ). Прокуратура запрашивала для обвиняемого 20 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в августе 2018 года Ануфриев, ранее судимый за двойное убийство, кражу и разбой, неоднократно избивал свою жену Анну Овчинникову и угрожал убить её. Однако полиция отказалась возбуждать дело о побоях по заявлению Овчинниковой. Через месяц Ануфриев, узнав что супруга намерена с ним развестись, с помощью веревки задушил её. Прошлых своих жертв он убил точно таким же способом.

Чемодан, в котором Ануфриев вывез тело Анны Овчинниковой

© Кадр: видео СК РФ

После убийства Ануфриев сложил труп в туристический чемодан и на такси вывез за город, где закопал тело. Чтобы скрыть следы преступления, он избавился от паспорта и телефона убитой. Ануфриев вернулся в квартиру и похитил принадлежавшее супруге имущество (автомобиль, ювелирные изделия, наличные) общей стоимостью около 700 тыс. рублей.

В ходе расследования выяснилось, что сведения о судимости Ануфриева по особо тяжкой статье отсутствовали в информационной базе МВД Чувашии. Поэтому на спецучёте после условно-досрочного освобождения в 2011 году из колонии он не состоял. По результатам служебного расследования четверо полицейских получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Однако СК не стал возбуждать дело о халатности.

Халатность участкового

Также 11 июля Советский районный суд Орла приговорил участкового Наталью Башкатову по части 2 статьи 293 УК («Халатность») к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а также запрету на три года занимать должности в системе МВД. До вступления приговора в силу Башкатовой назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отбывать наказание она должна будет отправиться самостоятельно. Прокурор просил у суда для Башкатовой четыре года лишения свободы.

В ноябре 2016 года 36-летняя жительница Орла Яна Савчук пожаловалась участковому Башкатовой, приехавшей по вызову, на своего сожителя, Андрея Бочкова, угрожавшего ей убийством. По данным следствия, сотрудница полиции знала, что мужчина был ранее судим (за хулиганство с применением оружия, за изнасилование с особой жестокостью и за хранение или приобретение наркотиков. — RT) и склонен к применению насильственных действий. В присутствии участкового он громко нецензурно выражался и вёл себя по отношении к Савчук агрессивно. Он угрожал Яне, что убьёт её и сожжёт квартиру.

Яна Савчук и Андрей Бочков

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Полицейские не предприняли попыток успокоить мужчину. Вместо этого участковый заявила пострадавшей: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!».

Наталья Башкатова не попыталась вникнуть в суть конфликта, лишь сказала «дайте нам уехать» и покинула место вызова. Через несколько после отъезда участкового Бочков избил Савчук, она скончалась через день от полученных травм.

Впоследствии мужчину отправили на 13 лет в колонию строгого режима. Сама Башкатова в ходе судебного заседания свою вину не признала, саркастически назвав погибшую «несчастной потерпевшей». За два года до произошедшего она была признана «лучшим участковым города».

Наталья Башкатова

© Официальный сайт УМВД России по Орловской области

Напомним, 6 июля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала как можно скорее разработать законопроект о противодействии насилию в семье и ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Словам омбудсмена предшествовал громкий случай с жестоким избиением семилетней девочки в Ингушетии. Сейчас врачи в НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве борются за её здоровье.

«Это ещё раз подвигает нас к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона России о противодействии насилию в семье», — заявила Москалькова.