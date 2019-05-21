Снова в суд: бывшие адвокаты Джонни Деппа подали иск против актёра

Адвокаты американской юридической фирмы Buckley LLP подали иск в отношении голливудского актёра Джонни Деппа. По данным зарубежных СМИ, он задолжал юристам $350 тыс. за их услуги в успешном деле против другой компании, с которой ранее сотрудничал артист. В начале мая в суд на Деппа также подали его бывшие телохранители. Охранники утверждают, что актёр эксплуатировал их, ставил в компрометирующее положение и нагружал поручениями, не соответствующими их прямым обязанностям. Впрочем, в последние три года Депп постоянно участвует в многомиллионных разбирательствах, с тех пор как на него подала в суд бывшая жена.

Юридическая фирма Buckley LLP, оказывавшая услуги Джонни Деппу, подала на актёра в суд. По словам бывших адвокатов, Депп не оплатил счета и остался должен около $350 тыс. Об этом сообщает издание Variety.

Buckley LLP выставила актёру счёт в размере $535 тыс., сделав скидку 10% на почасовые ставки фирмы, однако Депп уплатил только около $188 тыс., отмечает издание со ссылкой на иск компании.

По данным Variety, в претензии указано, что в январе 2019 года представители Деппа уведомили Buckley LLP о том, что актёр отказывается от услуг фирмы, так как стремится «сократить количество юридических контор, представляющих его интересы, а также интересы его организаций». Вместе с тем сообщалось, что актёр намерен выплатить остаток долга в первой четверти этого года.

«Агенты Деппа в дальнейшем вновь заверяли истца в том, что платёж непременно поступит. В последний раз они пообещали, что причитающаяся сумма будет выплачена к середине мая», — приводит издание выдержку из иска.

Осенью 2017 года Депп обратился в фирму Buckley LLP, чтобы подать в суд на своих бывших юристов из фирмы Bloom Hergott LLP, специализирующейся на развлекательной индустрии. Депп обвинил Bloom Hergott LLP в присвоении в качестве комиссионных средств $30 млн без его письменного согласия.

Дело вели три адвоката фирмы Buckley LLP: Фредрик Левин, Майкл Ром и Али Абугейда. Левин преуспел в защите по этому делу ещё летом 2018 года.

Неуживчивый Депп

Не задались у Деппа и отношения с телохранителями. В начале мая его бывшие охранники Юджин Арреола и Мигель Санчес подали на актёра в суд.

По словам Арреолы и Санчеса, их обоих приняли на работу в 2016 году. Позднее, когда они вошли в состав его домашней охраны, Депп стал их эксплуатировать, не предоставляя обеденных перерывов и не компенсируя переработки.

© Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Вдобавок Депп якобы ставил телохранителей в компрометирующее положение. Мало того, что актёр нередко пребывал в алкогольном и наркотическом опьянении, он ещё и возил с собой запрещённые препараты тогда, когда за рулём находились Арреола или Санчес, сообщили они. Кроме того, охранники, по их собственным словам, должны были предупреждать актёра, если на его лице «остались видимые следы запрещённых веществ» после походов в ночной клуб — никто не должен был заметить, в каком состоянии находился Депп.

Помимо прочего, в «обязанности» Санчеса и Арреолы входил присмотр за детьми актёра и защита его от себя самого в те моменты, когда он вёл себя неадекватно, рассказали телохранители.

Из князей в грязь



С 2016 года Депп — завсегдатай судебных заседаний. Тогда громким скандалом обернулся его бракоразводный процесс с моделью и актрисой Эмбер Хёрд.

После года брака Хёрд подала на развод, обвинив артиста в домашнем насилии — психологическом и физическом. При этом Депп отрицает, что когда-либо поднимал на жену руку.

Судебные тяжбы с ней стали серьёзным ударом по финансам актёра — бывшая жена отсудила у него $7 млн. Однако Депп не оставляет попыток доказать в суде, что обвинения в его адрес сфабрикованы, а за моральный ущерб Хёрд должна возместить ему $50 млн.

Вообще, в последние два года проблемы у Деппа возникали одна за другой. Так, он разругался с родственниками и утратил востребованность: в Голливуде говорят, что актёру не удаётся запомнить реплики своих персонажей, поэтому необходимо, чтобы ассистент их надиктовывал ему через наушник. Вдобавок ко всему в конце апреля американские СМИ писали, что Деппа до сих пор не пригласили на съёмки третьей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают».

© Кадр из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Между тем развод с Хёрд был лишь частью сутяжной эпопеи. К тому моменту от состояния актёра фактически ничего не осталось. Подробно о многомиллионных исках и образе жизни, который Депп уже не мог себе позволить, рассказывалось в репортаже Rolling Stone «Проблема с Джонни Деппом».

Автор репортажа — журналист Стивен Родрик, известный аналогичными материалами о политиках и спортсменах. Родрик провёл в лондонском особняке Деппа трое суток с перерывами. За это время актёр ни разу не вышел из дома, а интервью давал в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отмечает журналист.

Депп рассказал Родрику о детских травмах, банкротстве и страсти к алкоголю. Однако большая часть статьи посвящена его финансовым проблемам. По данным Rolling Stone, за время карьеры Депп заработал порядка $650 млн, но сейчас от этого состояния фактически ничего не осталось.

The Management Group, долгие годы управлявшая финансовыми активами Деппа, полагает, что в банкротстве актёра виноваты его непомерные и отчасти бессмысленные траты. Депп, к слову, и не отрицает, что любит сорить деньгами. Например, актёр развеял прах друга — писателя Хантера Томпсона — с помощью пушки.

В 2016 году Депп подал на компанию в суд, обвинив бывших финансовых менеджеров в мошенничестве. По его версии, компания плохо вела его дела: менеджеры актёра не ставили его в известность о текущем положении его финансового состояния. Кроме того, Депп подозревает финансистов в использовании его активов для проведения сделок в собственных интересах.