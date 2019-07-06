С воинскими почестями: в Санкт-Петербурге похоронили погибших моряков-подводников

Погибшие в акватории Баренцева моря подводники с воинскими почестями похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Во время траурной церемонии семьям погибших были переданы высшие государственные награды — звёзды Героя России и ордена Мужества. Ими подводники были посмертно награждены за мужество, героизм и самоотверженность при ликвидации пожара на глубоководном аппарате ВМФ России. В церемонии прощания приняли участие близкие моряков, сослуживцы, ветераны ВМФ и представители Минобороны. Траурные мероприятия в память о погибших также прошли на Тихоокеанском и Черноморском флоте.

В субботу, 6 июля, на военно-мемориальном Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили 14 членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России. Моряки-подводники погибли в результате пожара.

Во время траурной церемонии семьям погибших были переданы высшие государственные награды — звёзды Героя Российской Федерации и ордена Мужества. Ими все 14 подводников были посмертно награждены за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В церемонии прощания и отдания последних воинских почестей погибшим офицерам приняли участие их родные и близкие, сослуживцы и ветераны ВМФ, представители руководства Минобороны, главного командования флота, командования войсками Западного военного округа и другие.

Траурная церемония рядом прошла в закрытом режиме, проход на Серафимовское кладбище был ограничен. После погребения моряков почётный караул дал тройной залп.

Траурные мероприятия в память о погибших в Баренцевом море подводниках также прошли на Тихоокеанском и Черноморском флоте. В знак скорби по погибшим морякам были приспущены Андреевские флаги на всех кораблях и во всех частях Тихоокеанского флота (ТОФ). Церемония прошла в 18:00 по местному времени (11:00 мск).

Кроме того, утром во Владивостоке у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся митинг, в котором приняли участие руководство ТОФ, ветераны-подводники и военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что двое погибших моряков — Герой России капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьёв и капитан 2-го ранга Сергей Данильченко — в прошлом служили на одной из дизельных подводных лодок, приписанных к этому соединению. Тихоокеанцы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

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В знак скорби также были приспущены Андреевские флаги на кораблях и подводных лодках Черноморского флота. На внешнем рейде Севастопольской бухты моряки флота спустили на воду траурный венок и цветы, а суда дали звуковые сигналы корабельными трифонами.

Помимо находящихся в пунктах базирования кораблей, также приспустили флаги и дали звуковые сигналы корабли флота, выполняющие поставленные задачи в Средиземном и Чёрном морях. Экипажи судов почтили память погибших минутой молчания.

Ранее памятная акция прошла в самом Севастополе, где жители города, ветераны и военнослужащие флота возложили цветы к стеле города Мурманска на аллее городов-героев.

В «Бессмертный экипаж» Севастопольского военно-морского инженерного училища войдут оканчивавшие его в 1990-е годы герой России капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский и капитан 1-го ранга Владимир Абанкин. По словам руководителя музея училища Николая Филимонова, подводники станут 61-м и 62-м выпускниками училища, погибшими при исполнении воинского долга, память о которых будет увековечена.

«Я знаю Абанкина, который оканчивал нашу школу №27, потом — училище в 1991 году. К сожалению, не знаю, где учился Воскресенский, он окончил училище в 1994 году. После этого оба попали служить на Северный флот, после серьёзного отбора попали в Главное управление глубоководных исследований», — рассказал Филимонов ТАСС.

Свои искренние соболезнования в связи с гибелью военных моряков в Баренцевом море в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее свои соболезнования членам семей погибших выразили многие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джузеппе Конте, главу британского кабмина Терезу Мэй, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, генсека Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова, а также Папу Римского Франциска.

Основной причиной трагедии стал пожар в аккумуляторном отсеке глубоководного аппарата, из которого погибшие члены экипажа сразу после ЧП эвакуировали гражданского представителя промышленности и задраили за ним люк, продолжив бороться с огнём. Подводникам удалось ценой своих жизней не допустить распространения пожара по всему аппарату, ликвидировать очаг возгорания и спасти своих товарищей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков.