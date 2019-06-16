«Мудрый поступок»: Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Кафедральный собор Святой Екатерины не будет строиться на общественной территории, в частности в сквере у Театра драмы, заявил митрополит Екатеринбургский Кирилл. Он пояснил, что это решение связано с широким общественным резонансом и спорами между сторонниками и противниками возведения храма. В то же время он убеждён, что большинство жителей города поддержали бы выбранную изначально площадку. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал решение епархии мудрым и мужественным. Ранее в городе прошли акции протеста против строительства собора в сквере. Тогда по предложению президента РФ Владимира Путина местные власти решили провести опрос среди жителей. Планируется, что екатеринбуржцы смогут выбрать новую площадку для строительства в сентябре.

Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории», — говорится в его послании.

Митрополит Кирилл пояснил, что это решение связано с широким общественным резонансом и спорами, которые возникли между сторонниками и противниками строительства храма. Церковь рассчитывает, что «уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния».

При этом большинство жителей выступили за строительство храма, напомнил митрополит Кирилл.

«Мы рады, что тезис о том, что церковь, власть и большинство горожан разошлись в своих мнениях, оказался злонамеренной ложью тех людей, кто хотел бы, чтоб так было и на самом деле, кто за огромные деньги пытается сформировать именно это разделение», — подчеркнул он.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение епархии.

«Мудрый и мужественный поступок верующих — благо для всего города… Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей», — сказал Высокинский.

Городские власти намерены исключить сквер из предстоящего опроса по выбору места для строительства храма. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин. Сам опрос пройдёт примерно 14—15 сентября.

«Дата выбрана неслучайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей — все уже вернутся из отпусков, с дач. Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос», — отметил Володин.

Сквер у Театра драмы

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«При выборе площадки были допущены ошибки»

Согласно опросу ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев выступили против строительства храма в сквере. По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, это говорит о том, что место было выбрано неправильно.

«58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан», — цитирует главу региона Департамент информационной политики Свердловской области.

В церкви ранее выступали с критикой этого опроса. По мнению представителей РПЦ, он не показывает реального отношения людей к строительству храма.

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«По мнению Екатеринбургской епархии, опрос, проведённый во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность представить аргументы, не может отражать действительного положения дел», — говорится на сайте епархии.

Позже администрация Екатеринбурга совместно с архитекторами составила список возможных площадок под строительство собора Святой Екатерины. По данным ТАСС, в него вошли участки на перекрёстке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть), на улице Татищева (напротив «Екатеринбург Арены»), на месте снесённой телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом. В список ранее также входил сквер у Театра драмы. Сейчас этот вариант не рассматривается.

Всего горожане направили более 11 тыс. предложений места для строительства храма. Из-за необходимости согласовать будущую площадку с генпланом и проектом градостроительства сроки окончания возведения собора могут быть перенесены. Об этом сообщал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов. Ранее планировалось, что собор будет возведён к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

«Все имеют право на собственное мнение»

Напомним, протесты против строительства храма в Екатеринбурге начались 13 мая. Акции продолжались несколько дней.

Отвечая на вопрос о событиях в Екатеринбурге, президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей.

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идёт о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Если речь идёт не о записных активистах из Москвы, которые приехали, чтобы пошуметь или себя попиарить, а если речь идёт о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать», — сказал глава государства 16 мая.

При этом от принятия дальнейших решений по этому вопросу в Кремле отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это относится к полномочиям местных властей.

«Как дальше будут приниматься решения — мы не можем вмешиваться. Всё-таки давайте согласимся, это абсолютно прерогатива региональных и городских властей дальше», — сказал он.