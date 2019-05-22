«При подборе площадки были допущены ошибки»: губернатор поручил перенести место строительства храма в Екатеринбурге

Строительство храма в городском сквере в Екатеринбурге будет остановлено. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после публикации результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% екатеринбуржцев считают выбор места для возведения собора неудачным. При этом 58% согласны на строительство храма в другом месте. Куйвашев подчеркнул, что городские власти занимаются выбором площадок, среди которых горожане выберут наиболее подходящую.

В городском сквере Екатеринбурга не будут строить храм Святой Екатерины. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после публикации ВЦИОМ результатов опроса местных жителей.

«ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан», — приводит его слова Департамент информационной политики региона.

Куйвашев подчеркнул, что власти выберут альтернативные площадки и дадут возможность горожанам проголосовать за наиболее подходящий вариант. При этом сквер вноситься в перечень для выбора не будет.

«Администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — добавил губернатор.

Куйвашев добавил, что обратится к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому «с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса».

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — отметил губернатор.

Опрос проводился среди всех жителей Екатеринбурга. Строительство храма в городском сквере поддержали только 10% горожан. Даже при условии корректировки проекта с учётом мнения екатеринбуржцев, эту площадку для строительства поддержали только 14% опрошенных.

При этом большинство жителей города высказались в пользу строительства храма, хоть и в другом месте.

«Только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе... В то же время 58% считают, что Храм должен быть построен в другой части города», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

В телефонном опросе принимали участие 3 тыс. респондентов. Он проводился с 16 по 20 мая.

«Все имеют право на собственное мнение»

Напомним, 13 мая в городском сквере начались протесты против строительства храма. Акции продолжались несколько дней. За нарушения во время демонстраций были задержаны около 100 человек.

Комментируя протесты, президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей, отметив, что храм должен объединять, а не разъединять людей.

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«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идёт о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Если речь идёт не о записных активистах из Москвы, которые приехали, чтобы пошуметь или себя попиарить, а если речь идёт о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать», — сказал глава государства 16 мая.

В тот же день глава городской администрации Александр Высокинский во время общения с протестующими заявил о приостановке строительства храма.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать», — приводит его слова ТАСС.

Позже, 21 мая, в сквере был снесён забор, которым ограждали место строительства собора. Об этом решении за день до этого сообщил руководитель Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. Именно эта организация курирует строительство храма.

«Безусловно, ради мира в городе фонд готов пойти на то, чтобы убрать забор. Мы поддерживаем мнение владыки Кирилла. В ближайшее время проведём демонтаж», — цитирует его URA.RU.

Андреев подчеркнул, что фонд приложит все силы, чтобы восстановить сквер, поскольку протистующие его «капитально вытоптали».

При этом говорить о неэффективной работе местных властей некорректно, убеждены в Кремле.

«Местные власти вели диалог с жителями города до заявления президента, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Президент более чётко сформулировал, а региональные власти прислушались к мнению главы государства».