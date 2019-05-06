«Особое внимание — к людям старшего поколения»: в России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России начали действовать новые правила диспансеризации. Теперь граждане старше 40 лет смогут проходить эту процедуру ежегодно. Также они получат возможность проводить скрининги на обнаружение онкологических заболеваний. Для остальных россиян сохранится прежняя периодичность — раз в три года. В Совфеде заявили, что новые правила позволят обратить пристальное внимание на здоровье работников. Более частые осмотры помогут выявить опасные заболевания на ранних стадиях, отмечают врачи.

В России вступил в силу обновлённый порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Прежняя периодичность диспансеризации (раз в три года) сохранится только для россиян в возрасте до 39 лет. Те, кто старше 40, смогут проходить процедуру ежегодно.

Ещё одним новшеством станут скрининги для людей старше 40 лет, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.

Как пишет «Российская газета», тех, кто моложе, терапевт будет осматривать на предмет наличия визуальной или иной локализации онкологических заболеваний. Например, будут осматриваться кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Кроме того, у людей будут брать общий анализ крови, в том числе смотреть гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять внутриглазное давление и проводить другие медицинские манипуляции.

Отмечается, что диспансеризация останется добровольной и бесплатной. На это обстоятельство обратил внимание председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В беседе с RT он напомнил, что ранее рассматривались дисциплинарные методы воздействия на тех, кто отказывается проходить диспансеризацию.

«Были разные суждения на тему того, каким образом относиться к более дисциплинарным методам воздействия на не очень радивых членов нашего общества, наказывая их отлучением на некоторое время от ОМС. Но все эти разговоры ни к чему не привели, и базовыми принципами остаются бесплатность и добровольность», — сказал парламентарий.

По его словам, возможность проходить диспансеризацию ежегодно для граждан старше 40 лет позволит обратить на них пристальное внимание.

«Мы постарались провести диспансеризацию таким образом, чтобы обратить особое внимание на работающее население. Здесь должны включиться работодатели, и особое внимание — к людям старшего поколения, которые относятся к категории предпенсионеров», — сказал Рязанский.

Как объяснил представитель Совфеда, к 2024 году планируется добиться чётких подвижек в вопросах дисциплины прохождения диспансеризации и, как следствие, эффективности выявления на ранних стадиях заболеваний, которые вынуждены потом включать в режим высокотехнологичной медицинской помощи.

Врач-терапевт Людмила Лапа отмечает, что диспансеризация состоит из процедур, которые позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и помогут в тех случаях, когда люди предпочли не обращаться из-за недомогания к профильному специалисту.

© Павел Львов / РИА Новости

«Болит голова — выпил аспирин или цитрамон, а проблема может быть серьёзной и требовать обращения к узкому специалисту, а не просто к специалисту общей практики. Чтобы обратить внимание и на сердечные, и на сосудистые проблемы, опухолевые процессы. Я думаю, что эти указы дадут более широкие права и нашим медикам, и определённое время работы расширяется, и люди, даже работающие, смогут прийти попозже, пройти обследование», — сказала врач в беседе с RT.

По её словам, «ритм жизни — это самая большая стрессовая ситуация и вред здоровью».

Выходной на диспансеризацию

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника в возрасте 40 лет и старше на выходной день для прохождения диспансеризации.

«Минтруду России подготовить... предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день», — говорится в тексте соответствующего документа. Срок исполнения поручения — до 20 июня текущего года.

Отмечается, что выходной должен предоставляться сотруднику один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка.

Меры по повышению продолжительности жизни

В конце 2018 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о ключевых государственных мерах, которые должны увеличить продолжительность жизни. По её словам, основные направления этой работы сосредоточены в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография».

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Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает комплексные мероприятия по снижению смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, и повышению качества и доступности помощи.

«Эти мероприятия позволят уже к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23,4%, а от новообразований — на 8,4%», — отметила министр.

Она упомянула, что особое значение имеют меры по так называемому общественному здоровью. Это таргетированные шаги по снижению бремени основных факторов неинфекционных заболеваний. Ещё одной мерой станет усиление индивидуальной профилактики.

«В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн детей и взрослых, что в полтора раза больше, чем в 2013 году. Планируется уже к 2021 году выйти более чем на 80 млн человек, а в 2024 году — не менее чем на 70% населения, а это свыше 100 млн человек», — привела данные Скворцова.