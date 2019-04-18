Диспансеризацию в Подмосковье прошли более 380 тысяч человек с начала года
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- РИА Новости
Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, это 28% от годового плана.
Из прошедших обследование около 129 тыс. (34%) признаны практически здоровыми, почти 54 тыс. (14%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, примерно у 200 тыс. (52%) обнаружены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или лечения.
«Только с начала года у тех, кто прошёл диспансеризацию в Подмосковье, обнаружили более 43 тыс. различных заболеваний, в том числе 15,2 тыс. случаев болезней системы кровообращения, 10,8 тыс. случаев болезней эндокринной системы, 664 случая злокачественных онкологических заболеваний», — сообщил Матвеев.
Ранее RIA56 сообщало, что мобильные поликлиники появятся в Оренбургской области.