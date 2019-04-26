Всеобщая многодетная диспансеризация начинается в Москве

Всеобщая многодетная диспансеризация начинает работу в Москве. Многодетные родители могут проверить здоровье в районных поликлиниках.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Консультации и обследования будут проходить в специальные дни, согласованные с Объединением многодетных семей Москвы. Как ожидается, акция продлится до конца 2019 года.

В ходе диспансеризации врачи проверят пациентам внутриглазное давление, направят их на анализы, флюорографию, УЗИ и при необходимости — на ЭКГ.

«Женщины старше 39 лет смогут посетить гинеколога и сделать цифровую маммографию. Кроме того, многодетных мам и пап будут принимать эндокринологи, кардиологи, хирурги, офтальмологи, урологи и невропатологи», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

По статистике, многодетные отцы посещают врачей в среднем раз в пять лет, многодетные матери — раз в три года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что родителям в Удмуртии выплатили почти 200,7 млн рублей из бюджета страны и республики за рождение детей в 2018 году.