«Это не описать. Всё другое и непонятное»: Варвара Караулова — о первом дне на свободе

Варвара Караулова, осуждённая за попытку примкнуть к ИГ*, вышла из колонии. Как рассказала девушка в эксклюзивном интервью RT, единственное, что она хотела сделать после освобождения, — увидеться с мамой. Бывшая заключённая призналась, что у неё «нет времени отдыхать», и поделилась эмоциями от первых минут на свободе.

— Как первые ощущения на свободе?

— Пока не осознаётся. На самом деле всё абсолютно другое, но пока непонятное. Я даже не знаю, как это описать. Даже воздух какой-то другой. Пока это очень сложно переварить, оно прямо так сразу сваливается на тебя.

— Что ты сделала сразу как только вышла из машины, которая тебя привезла из колонии?

— Я даже не знаю, что я первое сделала. В первую очередь маму хотелось увидеть.

— Чем ты планируешь заниматься в ближайшее время?

— Об этом я пока не хотела бы говорить.

— Отдыхать, наверное?

— Нет, отдыхать у меня нет времени, это уж точно. В первую очередь в любом случае с семьёй надо увидеться.

Завтра мы будем праздновать Пасху.

— Чего бы ты пожелала людям, которые на тебя смотрят, за тебя переживают?

Первые минуты Варвары Карауловой на свободе

— Не знаю... Цените своих родных. Цените то, что у вас в жизни есть. Даже если кажется, что оно не значимо. Оно очень значимо. Просто понимание даётся очень дорого.

— Насколько мы знаем, ты меняла имя.

— Да.

— Ты к нему привыкла или всё-таки осталась Варей?

— На самом деле, я всё равно к нему привыкла, хотя и не совсем воспринимала это как своё имя. Но в последнее время как-то само собой так стало получаться, что оно выпадает из головы и даже не фиксируется, как что-то связанное с тобой.

Также по теме «Она никакая не террористка»: духовник Варвары Карауловой рассказал, как она пришла к православию Настоятель Троицкого храма протоиерей Алексей Уминский навещал в СИЗО, а затем в колонии Варвару Караулову — девушку, осуждённую в...

— Ты будешь продолжать учёбу?

— Обязательно. Пока сложно сказать где, сложно сказать, в какой форме, но обязательно.

— Со своим духовником будешь встречаться?

— Да, я надеюсь, в ближайшее время.

— Расскажи, пожалуйста, про встречи со своим духовником (настоятель Троицкого храма протоиерей Алексей Уминский. — RT). Что он за человек, как с тобой общался?

— На самом деле, абсолютно удивительный человек. Он очень светлый. Образованный. Он очень тонко смотрит на вещи. И у него очень искреннее отношение к Богу и к людям. И это очень цепляет и очень заряжает. И к нему просто невозможно относиться как-то иначе, кроме как искренне, по-настоящему.

— То есть получается, он был тем проводником, который тебя направил на путь истинный?

— Это, может быть, слишком сильно сказано. Но я думаю, он мне очень помог найти какую-то гармонию внутри себя.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.