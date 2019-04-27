Караулова рассказала о планах продолжить учёбу

Освобождённая из колонии Варвара Караулова рассказала в интервью RT, что намерена продолжить получение образования, но пока не знает где.

«Обязательно. Пока сложно сказать, где и в какой форме, но обязательно», — заявила Караулова.

Она отметила, что ощущение свободы «пока не осознаётся», но «даже воздух какой-то другой». По её словам, после освобождения первое, что ей хотелось сделать, — увидеть мать.

При этом о ближайших планах на будущее она пока не хочет рассказывать.

«Отдыхать у меня нет времени, это уж точно. В первую очередь с семьёй надо увидеться. Пасху завтра праздновать будем», — отметила Караулова.

Также она планирует в ближайшее время встретиться со своим духовным наставником, который, по её словам, очень помог «найти какую-то гармонию внутри себя».

Ранее RT опубликовал первое видео с Варварой Карауловой после её освобождения. Её мать и адвокат прокомментировали RT освобождение девушки.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

16 апреля суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии. 27 апреля она была освобождена.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.