«Она никакая не террористка»: духовник Варвары Карауловой рассказал, как она пришла к православию

Настоятель Троицкого храма протоиерей Алексей Уминский навещал в СИЗО, а затем в колонии Варвару Караулову — девушку, осуждённую в 2016 году за попытку вступить в ряды ИГ*. В апреле суд удовлетворил ходатайство о её условно-досрочном освобождении. За прошедшие годы отец Алексей стал духовным наставником Карауловой. В интервью RT священник рассказал, как Варвара изменилась за время, проведённое в тюрьме, и как пришла к православию.

— Как вы познакомились с Варварой и как началось ваше общение?

— Знакомство произошло ещё в Москве — в СИЗО «Лефортово». Уже было понятно, что скоро её этапируют. Для неё всё это было таким потрясением — арест, суд и СИЗО. И она ужасно переживала. Одна из адвокатов Вари, прихожанка в моём храме, посоветовала ей встретиться со священником. Варя согласилась для начала просто побеседовать. Тогда я и приехал в СИЗО «Лефортово».

— Опишите ваши впечатления от первой встречи с ней.

— Воробушек. Запуганный, ничего не понимающий воробушек. Вот моё впечатление.

Мы с ней проговорили около трёх часов, и, видимо, эта беседа её как-то тронула. Я думаю, что она была уже внутренне к этому готова, потому что она очень неглупый человек. Более того, она училась на философском факультете, поэтому нам было о чём поговорить.

Оказалось, ещё один мой прихожанин был её преподавателем по философии, и он как раз рассказывал ей о Кьеркегоре (Сёрен Кьеркегор — датский религиозный философ и писатель. — RT). Это один из моих любимых христианских философов. Я легко говорил о Кьеркегоре с Варей, и она меня очень хорошо понимала. У нас получился долгий и серьёзный разговор. Хотя вначале её очень смущало, что при нашей общении присутствовал сотрудник ФСИН. Но в конце разговора стало ясно, что Варю очень тронула наша беседа. Потом я к ней приходил ещё не раз, и в конце концов и она стала готова исповедоваться и причащаться.

— Это произошло ещё в «Лефортово»?

— Да. Первое причастие, наш уже исповедальный разговор произошёл в маленьком храме при «Лефортово». Там очень маленький, но уютный храм. Я привёз Варе книги, их разрешили ей передать. Потом я ещё привез ей какие-то книги. После того как её отправили в Вологодскую исправительную колонию, я стал ездить к ней туда.

— А как часто?

— Не очень часто. За два года, которые она там провела, я был там четыре раза.

— На суде адвокат привёл ваши слова из письма, в котором вы заявили, что она повзрослела.

— Конечно. Когда я к ней приезжал в первый год, Варя была не в своей тарелке. Она никак не могла понять, где она, что она. В этой колонии есть прекрасный храм. Но Варе было очень тяжело приходить на общие богослужения, она боялась повышенного внимания к себе. Она даже имя поменяла, чтобы как-то спрятаться.

Ей было очень тяжело публично делать первые шаги в вере. Варя была очень замкнутой и очень неуверенной, находилась в постоянном внутреннем унынии. Она не могла принять ни атмосферы, ни своей жизни, в том числе. Поэтому для неё были важны наши личные беседы.

Последний раз, когда я там был, я увидел другого человека, который твёрдо стоит на ногах, улыбается, у которого ясные глаза, который по-другому смотрит на мир. Это меня очень порадовало. Я стал за неё спокоен.

— Она делилась с вами своими планами на будущее?

— Вы понимаете, мы не говорили о планах на будущее, потому что это очень болезненная тема для любого заключённого.

А у Вари не было даже надежды на освобождение. Поэтому мы говорили о её сегодняшнем, о том, какие у неё сегодня переживания и мысли.

— Как известно, Варвара приняла ислам перед поездкой в Турцию. Как она решила вернуться в православие?

— Ясно, что она не принимала ислам сознательно, она вообще ничего о нём не знает. Вряд ли у нее были какие-то особые религиозные взгляды. Она воспитывалась в абсолютно далёкой от церкви семье. Крестила её бабушка, мама Кира — некрещёная, папа — не знаю. В её семье вопроса о вере не возникало до последнего времени. Сейчас и мама по-другому стала к этому относиться. Поэтому можно сказать, что христианская вера для Вари — совершенно новый путь.

То, что было до — это помутнение ума. Все, что с ней происходило — это помрачение рассудка, какая-то непонятная эйфория.

Она просто чуть не погибла. Несмотря на все сложности и тяжести этого пути, Господь её спас от стольких ужасов и такого кошмара. Я бы не стал сильно на этом акцентировать, потому что вера всегда вещь очень глубокая, интимная, непубличная. Как бы сказать... Это не флаг, которым надо размахивать. Варя только в начале пути православного христианина.

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— Вы упомянули, что у вас были общие темы для бесед о христианских философах. Какие книги читала Варя?

— Насколько я знаю, её любимый философ — Боэций. Совершенно замечательный философ. Она очень любит Августина Блаженного. Это настоящие христианские философы, производящие на неё впечатление. Конечно, Кьеркегор ей очень близок как христианский мыслитель. Неслучайно на неё произвёл очень большое впечатление митрополит Антоний Сурожский с его книгами, проповедями.

— Когда она вернётся в Москву, вы будете поддерживать с ней отношения?

— Конечно.

— Сейчас её судьба вызывает у вас какие-то опасения?

— Я понимаю, что сейчас Варю будет окружать много любопытствующих личностей, в том числе из вашей пишущей и снимающей братии. И я бы ей пожелал подальше держаться от всего этого. Быть в тишине и какое-то время просто насладиться природой, покоем, любовью своих близких, любовью тех людей, которые могут её сейчас согреть и дать ей возможность просто прийти в себя, очнуться от этого морока и обморока. Я думаю, что у нее всё будет хорошо.

— Варя заявляла, что не признаёт обвинений в терроризме...

— Она никакая не террористка и никогда ею не была. О чём тут говорить? Но она раскаивается, без сомнения, и сожалеет о ситуации, в которой оказались её родители и она сама. Сейчас она повзрослела настолько, что уже не повторит подобных ошибок.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.