«Не перестаю себя корить»: пытавшуюся примкнуть к ИГ Варвару Караулову отпустили по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой. В мае 2015 года девушка пыталась попасть на подконтрольную «Исламскому государству»* территорию Сирии, чтобы примкнуть к террористам. Караулова назвала свой поступок самой большой глупостью в жизни. У прокуратуры есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда. Между тем мать девушки в разговоре с RT рассказала, чем её дочь планирует заниматься, когда выйдет из колонии.

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой. Она была осуждена за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» и отбывала наказание в исправительной колонии №1 (ИК-1) в Вологодской области.

Суд посчитал, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.

Как рассказал RT адвокат девушки Сергей Бадамшин, Варвара не ожидала такого решения, поэтому первой реакцией его подзащитной были растерянность и благодарность. Адвокат выразил надежду, что прокуратура не будет обжаловать вердикт.

«Слава богу, суд нас услышал, принял решение в соответствии с законом, совестью и милосердием. В течение десяти дней постановление должно вступить в законную силу. После этого, если прокуратура не обжалует вердикт, уже будет проходить процесс освобождения из колонии», — заявил Бадамшин.

В марте адвокат подал ходатайство о досрочном освобождении подзащитной. На тот момент Караулова провела в колонии два года и три месяца.

Нарушение распорядка

На заседании по делу об условно-досрочном освобождении присутствовали защитники, представители прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний и родители Карауловой. Сама осуждённая участвовала в заседании посредством видеосвязи.

Представитель УФСИН России по Вологодской области заявил о нецелесообразности условно-досрочного освобождения в связи с двумя непогашенными дисциплинарными взысканиями.

«Осуждённая характеризуется отрицательно, потому что имеет два непогашенных взыскания. Администрация учреждения считает нецелесообразным применить к ней условно-досрочное освобождение на неотбытый срок», — заявили представители колонии в суде.

Одно из нарушений заключается в том, что у Карауловой были расстёгнуты пуговицы на спецодежде в раскроечном цеху, где девушка работает. Второе нарушение — Караулова в отряде «прилегла на кровать и слегка коснулась головой подушки», что считается нарушением внутреннего распорядка колонии.

Представитель прокуратуры также отметил, что об УДО не может быть и речи, ведь осуждённая не раскаивается в содеянном.

Планы после освобождения

В суде мать Варвары Кира Караулова рассказала о планах дочери после освобождения. По словам женщины, Варвара ведёт активную переписку со многими людьми и ей уже поступали предложения о работе, но она намерена в первую очередь получить образование.

«Варя очень мечтает просто босиком пройти по траве. Людям это очень тяжело понять. А Варя уже три с половиной года лишена этой возможности», — заявила Караулова в суде.

По словам Киры, у Варвары появился молодой человек, который уже несколько раз навещал её в колонии.

Отец девушки Павел Караулов поблагодарил сотрудников исправительного учреждения и отца Алексия (священника, трудящегося в колонии) за хорошее отношение к его дочери.

«Главная глупость в жизни»

На заседании выступила и сама осуждённая. Девушка сказала, что раскаивается, и назвала свой поступок главной ошибкой в жизни.

«Содеянное и произошедшее — самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить, не перестаю об этом думать. Мне странно слышать, что я в этом не раскаиваюсь», — заявила Караулова, вспомнив слова представителей прокуратуры.

Девушка добавила, что она больше нужна дома и хочет учиться и работать.

Пыталась уехать в Сирию

В мае 2015 года, будучи студенткой второго курса философского факультета МГУ им. Ломоносова, Караулова улетела в Стамбул и пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии. Однако на границе с Турцией девушку задержали и отправили в Россию. В сентябре Караулова поменяла имя и фамилию на Александру Иванову. В октябре она была арестована, а в декабре 2016 года приговорена к четырём с половиной годам колонии общего режима. Как рассказала RT мать заключённой, девушка, уже находясь в колонии, поступила на заочное отделение юридического факультета Московского финансово-промышленного университета «Синергия»: это, по её словам, единственный вуз, предоставляющий возможность дистанционного обучения.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.